Im Handelsstreit mit den USA hat China als Vergeltungsmaßnahme Strafzölle auf 128 US-Produkte verhängt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag meldete, sind Importgüter im Wert von drei Milliarden Dollar betroffen, darunter Obst und Schweinefleisch aus den USA. Die chinesische Regierung reagiert damit auf die von US-Präsident Donald Trump erlassenen Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Trump hatte die Zölle auf Stahl und Aluminium im März verhängt. Im Gegensatz zu China blieben die EU und andere wichtige Handelspartner wie Kanada und Mexiko vorerst von den Zöllen verschont - ausgesetzt wurden sie aber nur vorläufig bis zum 1. Mai. Trump hatte im März zudem umfassende weitere Strafzölle gegen China angekündigt. Sie sollen chinesische Produkte im Wert von bis zu 60 Milliarden Dollar betreffen, darunter vor allem solche aus dem Hightech-Bereich. Peking hatte daraufhin angekündigt, mit den "notwendigen Maßnahmen" auf die US-Strafzölle zu reagieren, und eine Liste mit Waren veröffentlicht, die mit Zöllen zwischen 15 und 25 Prozent belegt werden könnten. Sie führte Waren im Wert von drei Milliarden Dollar auf und nannte neben Obst und Schweinefleisch auch Wein, Nüsse und Aluminiumschrott. Das chinesische Handelsministerium erklärte, Peking habe "absolut keine Angst vor einem Handelskrieg" mit den USA.

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Februar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,4 1. Veröff.: 58,4 zuvor: 60,6 -IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 55,5 zuvor: 56,8 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,6 1. Veröff.: 53,6 zuvor: 55,9 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 58,6 -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,2

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.580,00 0,19 Nikkei-225 21.249,06 -0,65 Schanghai-Comp. 3.126,80 -1,15 DAX 12.096,73 1,31 DAX-Future 12.131,50 1,44 XDAX 12.129,05 1,46 MDAX 25.591,52 0,96 TecDAX 2.494,46 0,48 EuroStoxx50 3.361,50 0,91 Stoxx50 2.965,44 0,37 Dow-Jones 23.644,19 -1,90 S&P-500-Index 2.581,88 -2,23 Nasdaq-Comp. 6.870,12 -2,74 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,36 +18

Ausblick: Europas Börsen dürften zunächst mit kräftigen Kursverlusten in das neue Quartal starten, denn eine Welle von Hiobsbotschaften wie Chinas Antwort im Handelsstreit sorgte an der Wall Street für einen weiteren Ausverkaufstag. Besonders unter Druck werden Technologieaktien erwartet, nach dem der entsprechende Subindex des S&P-500 um 5,4 Prozent einbrach. Der DAX dürfte am Morgen zunächst unter 12.000 Punkte abtauchen, sich im Tagesverlauf aber über 11.800 stabilisieren, vermuten Beobachter. Offen ist allerdings, ob es sich hierbei um eine Fortsetzung der Baisse oder den letzten Ausschüttler zum Quartalsbeginn handelt. Denn zum einen hätten in New York im späten Handel wieder Käufe eingesetzt, zum anderen seien viele Aktien in Unterstützungszonen vom vergangenen Jahr eingetaucht, wo sie wieder attraktive Kaufkurse aufwiesen. delsstreit, heißt es. Fundamental beruhigen könnte die eher gemäßigte Reaktion Chinas im Handelsstreit, heißt es.

Rückblick (Donnerstag): Freundlich - Nach den kräftigen Schwankungen der vergangenen Tage verlief der Handel vor dem langen Osterwochenende in geordneten Bahnen ab. Auffallend war die Stärke der Aktien europäischer Automobilhersteller, unterstützt von Fusionsgesprächen von Renault mit Nissan. Die Renault-Aktie stieg um 5,7 Prozent. Der Sektor der Automobilwerte stellte mit einem Plus von 3,2 Prozent den Gewinner in Europa. Swiss Re stiegen um 2,2 Prozent mit wieder aufgewärmten Spekulationen über einen Einstieg der japanischen Softbank. Sodexo brachen um 15,7 Prozent ein. Der Caterer hatte nach einer schwachen Entwicklung im zweiten Geschäftsquartal den Ausblick gesenkt. NEX hat ein nicht bindendes Angebot von der CME erhalten. NEX notierten 0,9 Prozent im Plus, das Kaufinteresse war seit zwei Wochen bekannt gewesen.

Fest - Gegen den Tagestrend tendierten Linde 1,6 Prozent im Minus. Es gab noch immer Zweifler, ob die Kartellbehörden die Fusion mit Praxair wirklich durchwinken würden. DAX-Gewinner waren die Automobilhersteller. VW schlossen 4,1 Prozent höher. Hier sorgte die Hoffnung auf den Börsengang der Nutzfahrzeugsparte für Kaufinteresse. RIB-Software stürzten um knapp 16 Prozent ab. Immer wieder wird von Investorenseite die Kommunikation des Unternehmens bemängelt. Seit der überraschenden Kapitalerhöhung vom vergangenen Donnerstag brach die Aktie bereits um 44 Prozent ein. Die Analysten von Berenberg zeigten sich derweil sehr zuversichtlich zu den Aussichten der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck (plus 6,1 Prozent) sowie Koenig & Bauer (plus 5,4 Prozent).

Der Markt sei mit der positiven Entwicklung an der Wall Street noch etwas nach oben gelaufen, hieß es.

Sehr schwach -Nach der deutlichen Erholung vor dem Osterwochenende kam es am Ostermontag zu phasenweise panikartigen Verkäufen. Zunächst war es vor allem der Technologiesektor, der nach weiteren Hiobsbotschaften abwärts rauschte. Später wurden auch Aktien aus anderen Sektoren mit nach unten gerissen. Der S&P-500 rutschte erstmals seit Sommer 2016 unter die 200-Tagelinie. Neben einem Handelskrieg zwischen China und den USA (siehe Tageshthema) fürchteten Anleger eine strengere Regulierung des Technologiesektors. Befeuert wurden diese Ängste von dem jüngst bekanntgewordenen Datenmissbrauch bei Facebook und den Verbalattacken des US-Präsidenten gegen Amazon. Amazon sackten um 5,4 Prozent ab. Für Facebook ging es um weitere 2,8 Prozent abwärts. Facebook- CEO Mark Zuckerberg sagte, es werde "einige Jahre" brauchen, bis das Unternehmen seine Probleme mit dem Schutz von Nutzerdaten behoben habe. Die Intel-Aktie verloren mit einem einem Bericht 6,1 Prozent, wonach Apple in zwei Jahren damit beginnen will, seine Mac-Computer mit eigenen Chips auszustatten. Der Halbleitersektor war mit minus 4,4 Prozent der schwächste. Apple hielten sich mit minus 0,9 Prozent deutlich besser als der Gesamtmarkt. Tesla gaben um 5,2 Prozent nach. Die Anleger sorgten sich zum einen um die Folgen des Unfalls mit einem Model X und wegen des Rückrufs von 123.000 Model-S-Fahrzeugen. Zum anderen gebe auch die finanzielle Lage des Fahrzeugherstellers Anlass zu Befürchtungen, der zudem in Kürze sehr kritisch beäugte Produktionszahlen seines Models 3 mitteilen wird. Snap stürzten um 8,9 Prozent ab. Der Anbieter des vor allem von jüngeren Kunden genutzten sozialen Netzwerks Snapchat hatte Ende vergangener Woche mitgeteilt, 7 Prozent der Stellen gestrichen zu haben.

Staatsanleihen drehten im Handelsverlauf leicht ins Plus, weil Anleger wegen der Schwäche des Aktienmarkts sichere Häfen ansteuerten. Die Rendite zehnjähriger Treasurys verharrte aber bei 2,73 Prozent.

zuletzt +/- % Mo, 14.25 Do, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2309 +0,06% 1,2342 1,2300 +2,5% EUR/JPY 130,37 +0,11% 131,25 130,72 -3,6% EUR/CHF 1,1759 +0,08% 1,1762 1,1771 +0,4% EUR/GBP 0,8756 -0,01% 0,8773 1,1409 -1,5% USD/JPY 105,91 +0,05% 106,34 106,29 -6,0% GBP/USD 1,4058 +0,05% 1,4070 1,4033 +4,0% Bitcoin BTC/USD 7.365,07 +4,8% 7.066,45 7.462,47 -46,1%

Im Euro-Dollar-Paar gab es einiges Auf und Ab, doch notierte der Euro mit 1,23 in etwa auf dem Niveau des Donnerstags vor dem Osterwochenende. Allerdings waren die Umsätze recht dünn, weil die europäischen Akteure noch im Osterurlaub waren. Der Yen war angesichts der Kursverluste an den US-Börsen als sicherer Hafen gesucht und legte deutlich zu.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,08 63,01 +0,1% 0,07 +4,7% Brent/ICE 67,71 67,64 +0,1% 0,07 +3,3%

Der Ölpreis war massiv auf dem Rückzug und verzeichnete das höchste Tagesminus seit sieben Wochen. Die Schwäche bei Aktien weckte Sorgen über die künftige Nachfrage nach dem schwarzen Gold. Auch die Verschärfung im US-chinesischen Handelsstreit drückte den Preis. Keine Rolle spielte, dass die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölbohranlagen in den USA in der vergangenen Woche zurückgegangen ist. Als möglichen Belastungsfaktor nannten Teilnehmer auch einen riesigen Ölfund in Bahrain. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI fiel um 3 Prozent auf 63,01 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verbilligte sich um 2,2 Prozent auf 67,80 Dollar.

