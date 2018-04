DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Im Handelsstreit mit den USA hat China als Vergeltungsmaßnahme Strafzölle auf 128 US-Produkte verhängt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag meldete, sind Importgüter im Wert von drei Milliarden Dollar betroffen, darunter Obst und Schweinefleisch aus den USA. Die chinesische Regierung reagiert damit auf die von US-Präsident Donald Trump erlassenen Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Trump hatte die Zölle auf Stahl und Aluminium im März verhängt. Im Gegensatz zu China blieben die EU und andere wichtige Handelspartner wie Kanada und Mexiko vorerst von den Zöllen verschont - ausgesetzt wurden sie aber nur vorläufig bis zum 1. Mai. Trump hatte im März zudem umfassende weitere Strafzölle gegen China angekündigt. Sie sollen chinesische Produkte im Wert von bis zu 60 Milliarden Dollar betreffen, darunter vor allem solche aus dem Hightech-Bereich. Peking hatte daraufhin angekündigt, mit den "notwendigen Maßnahmen" auf die US-Strafzölle zu reagieren, und eine Liste mit Waren veröffentlicht, die mit Zöllen zwischen 15 und 25 Prozent belegt werden könnten. Sie führte Waren im Wert von drei Milliarden Dollar auf und nannte neben Obst und Schweinefleisch auch Wein, Nüsse und Aluminiumschrott. Das chinesische Handelsministerium erklärte, Peking habe "absolut keine Angst vor einem Handelskrieg" mit den USA.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Februar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,4 1. Veröff.: 58,4 zuvor: 60,6 -IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 55,5 zuvor: 56,8 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,6 1. Veröff.: 53,6 zuvor: 55,9 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 58,6 -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.580,00 0,19 Nikkei-225 21.249,06 -0,65 Schanghai-Comp. 3.126,80 -1,15 DAX 12.096,73 1,31 DAX-Future 12.131,50 1,44 XDAX 12.129,05 1,46 MDAX 25.591,52 0,96 TecDAX 2.494,46 0,48 EuroStoxx50 3.361,50 0,91 Stoxx50 2.965,44 0,37 Dow-Jones 23.644,19 -1,90 S&P-500-Index 2.581,88 -2,23 Nasdaq-Comp. 6.870,12 -2,74 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,36 +18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften zunächst mit kräftigen Kursverlusten in das neue Quartal starten, denn eine Welle von Hiobsbotschaften wie Chinas Antwort im Handelsstreit sorgte an der Wall Street für einen weiteren Ausverkaufstag. Besonders unter Druck werden Technologieaktien erwartet, nach dem der entsprechende Subindex des S&P-500 um 5,4 Prozent einbrach. Der DAX dürfte am Morgen zunächst unter 12.000 Punkte abtauchen, sich im Tagesverlauf aber über 11.800 stabilisieren, vermuten Beobachter. Offen ist allerdings, ob es sich hierbei um eine Fortsetzung der Baisse oder den letzten Ausschüttler zum Quartalsbeginn handelt. Denn zum einen hätten in New York im späten Handel wieder Käufe eingesetzt, zum anderen seien viele Aktien in Unterstützungszonen vom vergangenen Jahr eingetaucht, wo sie wieder attraktive Kaufkurse aufwiesen. delsstreit, heißt es. Fundamental beruhigen könnte die eher gemäßigte Reaktion Chinas im Handelsstreit, heißt es.

Rückblick (Donnerstag): Freundlich - Nach den kräftigen Schwankungen der vergangenen Tage verlief der Handel vor dem langen Osterwochenende in geordneten Bahnen ab. Auffallend war die Stärke der Aktien europäischer Automobilhersteller, unterstützt von Fusionsgesprächen von Renault mit Nissan. Die Renault-Aktie stieg um 5,7 Prozent. Der Sektor der Automobilwerte stellte mit einem Plus von 3,2 Prozent den Gewinner in Europa. Swiss Re stiegen um 2,2 Prozent mit wieder aufgewärmten Spekulationen über einen Einstieg der japanischen Softbank. Sodexo brachen um 15,7 Prozent ein. Der Caterer hatte nach einer schwachen Entwicklung im zweiten Geschäftsquartal den Ausblick gesenkt. NEX hat ein nicht bindendes Angebot von der CME erhalten. NEX notierten 0,9 Prozent im Plus, das Kaufinteresse war seit zwei Wochen bekannt gewesen.

DAX/MDAX/TECDAX (Donnerstag)

Fest - Gegen den Tagestrend tendierten Linde 1,6 Prozent im Minus. Es gab noch immer Zweifler, ob die Kartellbehörden die Fusion mit Praxair wirklich durchwinken würden. DAX-Gewinner waren die Automobilhersteller. VW schlossen 4,1 Prozent höher. Hier sorgte die Hoffnung auf den Börsengang der Nutzfahrzeugsparte für Kaufinteresse. RIB-Software stürzten um knapp 16 Prozent ab. Immer wieder wird von Investorenseite die Kommunikation des Unternehmens bemängelt. Seit der überraschenden Kapitalerhöhung vom vergangenen Donnerstag brach die Aktie bereits um 44 Prozent ein. Die Analysten von Berenberg zeigten sich derweil sehr zuversichtlich zu den Aussichten der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck (plus 6,1 Prozent) sowie Koenig & Bauer (plus 5,4 Prozent).

XETRA-NACHBÖRSE (Donnerstag)

Der Markt sei mit der positiven Entwicklung an der Wall Street noch etwas nach oben gelaufen, hieß es.

USA / WALL STREET

Sehr schwach -Nach der deutlichen Erholung vor dem Osterwochenende kam es am Ostermontag zu phasenweise panikartigen Verkäufen. Zunächst war es vor allem der Technologiesektor, der nach weiteren Hiobsbotschaften abwärts rauschte. Später wurden auch Aktien aus anderen Sektoren mit nach unten gerissen. Der S&P-500 rutschte erstmals seit Sommer 2016 unter die 200-Tagelinie. Neben einem Handelskrieg zwischen China und den USA (siehe Tageshthema) fürchteten Anleger eine strengere Regulierung des Technologiesektors. Befeuert wurden diese Ängste von dem jüngst bekanntgewordenen Datenmissbrauch bei Facebook und den Verbalattacken des US-Präsidenten gegen Amazon. Amazon sackten um 5,4 Prozent ab. Für Facebook ging es um weitere 2,8 Prozent abwärts. Facebook- CEO Mark Zuckerberg sagte, es werde "einige Jahre" brauchen, bis das Unternehmen seine Probleme mit dem Schutz von Nutzerdaten behoben habe. Die Intel-Aktie verloren mit einem einem Bericht 6,1 Prozent, wonach Apple in zwei Jahren damit beginnen will, seine Mac-Computer mit eigenen Chips auszustatten. Der Halbleitersektor war mit minus 4,4 Prozent der schwächste. Apple hielten sich mit minus 0,9 Prozent deutlich besser als der Gesamtmarkt. Tesla gaben um 5,2 Prozent nach. Die Anleger sorgten sich zum einen um die Folgen des Unfalls mit einem Model X und wegen des Rückrufs von 123.000 Model-S-Fahrzeugen. Zum anderen gebe auch die finanzielle Lage des Fahrzeugherstellers Anlass zu Befürchtungen, der zudem in Kürze sehr kritisch beäugte Produktionszahlen seines Models 3 mitteilen wird. Snap stürzten um 8,9 Prozent ab. Der Anbieter des vor allem von jüngeren Kunden genutzten sozialen Netzwerks Snapchat hatte Ende vergangener Woche mitgeteilt, 7 Prozent der Stellen gestrichen zu haben.

Staatsanleihen drehten im Handelsverlauf leicht ins Plus, weil Anleger wegen der Schwäche des Aktienmarkts sichere Häfen ansteuerten. Die Rendite zehnjähriger Treasurys verharrte aber bei 2,73 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % Mo, 14.25 Do, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2309 +0,06% 1,2342 1,2300 +2,5% EUR/JPY 130,37 +0,11% 131,25 130,72 -3,6% EUR/CHF 1,1759 +0,08% 1,1762 1,1771 +0,4% EUR/GBP 0,8756 -0,01% 0,8773 1,1409 -1,5% USD/JPY 105,91 +0,05% 106,34 106,29 -6,0% GBP/USD 1,4058 +0,05% 1,4070 1,4033 +4,0% Bitcoin BTC/USD 7.365,07 +4,8% 7.066,45 7.462,47 -46,1%

Im Euro-Dollar-Paar gab es einiges Auf und Ab, doch notierte der Euro mit 1,23 in etwa auf dem Niveau des Donnerstags vor dem Osterwochenende. Allerdings waren die Umsätze recht dünn, weil die europäischen Akteure noch im Osterurlaub waren. Der Yen war angesichts der Kursverluste an den US-Börsen als sicherer Hafen gesucht und legte deutlich zu.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,08 63,01 +0,1% 0,07 +4,7% Brent/ICE 67,71 67,64 +0,1% 0,07 +3,3%

Der Ölpreis war massiv auf dem Rückzug und verzeichnete das höchste Tagesminus seit sieben Wochen. Die Schwäche bei Aktien weckte Sorgen über die künftige Nachfrage nach dem schwarzen Gold. Auch die Verschärfung im US-chinesischen Handelsstreit drückte den Preis. Keine Rolle spielte, dass die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölbohranlagen in den USA in der vergangenen Woche zurückgegangen ist. Als möglichen Belastungsfaktor nannten Teilnehmer auch einen riesigen Ölfund in Bahrain. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI fiel um 3 Prozent auf 63,01 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verbilligte sich um 2,2 Prozent auf 67,80 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.339,10 1.342,52 -0,3% -3,42 +2,8% Silber (Spot) 16,56 16,60 -0,2% -0,04 -2,2% Platin (Spot) 933,50 934,50 -0,1% -1,00 +0,4% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,2% +0,01 -7,8%

Das Gold war neben Anleihen und dem Yen ein weiterer Nutznießer der politischen Unsicherheit und der schwachen Aktienmärkte. Der Preis für die Feinunze stieg kräftig um 1,2 Prozent auf 1.341 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 1,50 Prozent belassen.

HANDELSSTREIT USA/EU

Im Handelskonflikt mit den USA sucht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nach einer schnellen Einigung. "Ich bin zuversichtlich, dass die EU und die USA bis zum Sommer zu einem vernünftigen Kompromiss finden können", sagte Altmaier dem Spiegel. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) hat den USA derweil eine gezielte Schwächung der Welthandelsorganisation WTO vorgeworfen. So hätten die USA zuletzt die überfällige Nachbenennung von WTO-Berufungsrichtern verhindert, weshalb eine Lähmung des Streitschlichtungssystems drohe.

ISRAEL

In einem überraschenden Schritt hat der saudiarabische Kronzprinz den Israelis das Recht auf ihr Land zugesprochen. Er sei der Überzeugung, dass "die Palästinenser und die Israelis das Recht auf ihr eigenes Land haben", sagte Kronprinz Mohammed bin Salman dem US-Magazin The Atlantic. Notwendig sei ein Friedensabkommen zwischen den Konfliktparteien.

USA/RUSLAND

Russland hat diplomatische Vergeltung für die Ausweisung seiner Diplomaten aus westlichen Ländern angekündigt: Außenminister Sergej Lawrow teilte am Donnerstagabend in Moskau mit, dass 60 US-Diplomaten das Land verlassen müssten. Zudem werde das US-Konsulat in St. Petersburg geschlossen.

KONJUNKTUR USA

Die US-Industrie war im März weiter auf Expansionskurs. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 55,6 Punkte von 55,3 im Vormonat. Zugleich fiel nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 59,3 Punkte von 60,8 Punkten, der Index bleibt damit aber deutlich im Expaniosnbereich. Analysten hatten einen Stand von 59,8 erwartet.

KONJUNKTUR CHINA

Die Industrieaktivität in China ist im März auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen und hat sich damit vom deutlichen Rückgang im Vormonat erholt, wie am Wochenende bekanntgewordene Daten zeigen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes legte auf 51,5 von 50,3 im Februar zu. Ökonomen hatten mit 50,7 gerechnet. Im Februar war der Index aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes sowie schwächerer Exporte noch auf den tiefsten Stand seit 19 Monaten gefallen. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor hat sich im März ebenfalls erholt. Der entsprechende Index stieg auf 54,6 von 54,4 im Februar.

AUTOMOBILINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist davon überzeugt, dass sich Fahrverbote in deutschen Innenstädten vermeiden lassen. "Unser klares Ziel ist: Keine Fahrverbote in den Innenstädten. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen." Die Hersteller seien in der Pflicht, bis zum Jahresende für 5,3 Millionen Diesel-Fahrzeuge ein Software-Update zu machen, erinnerte Scheuer.

AUTOMOBILINDUSTRIE USA

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will die Auflagen für Spritverbrauch und Emissionen neuer Autos lockern. Unter dem früheren Präsidenten Barack Obama seien die Umweltstandards für Neufahrzeuge "zu hoch" angesetzt worden, erklärte der Chef der Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt.

CHEMIEINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Kurz vor Bekanntgabe der Tarifforderung für die chemische Industrie fordert der Chef der IG Bergbau Chemie Energie (BCE), Michael Vassiliadis, die Beschäftigten müssten von der guten Konjunktur profitieren.

MOBILFUNK DEUTSCHLAND

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat ein Gipfeltreffen zur Verbesserung des Mobilfunknetzes angekündigt. "Wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Bürger nicht im Funklock stecken bleiben", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Zustand des deutschen Mobilfunknetzes sei "für eine Wirtschaftsnation untragbar". Scheuer versprach: "Wir sagen den Funklöchern in Deutschland den Kampf an."

DEUTSCHE POST

wehrt sich gegen Kritik an der geschäftsmäßigen Weitergabe von Kundendaten zu Wahlkampfzwecken. Die Tochterfirma Deutsche Post Direkt GmbH speichere und verarbeite personenbezogene Daten bei strikter Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes, teilte das Unternehmen mit. Die Deutsche Post erklärte, dass die Tätigkeit ihrer Tochterfirma der Aufsicht des Bundesdatenschutzbeauftragten unterliege und über die Jahre regelmäßig überprüft worden sei.

VOLKSWAGEN

Audi will den Absatz in China in den kommenden sechs Jahren verdoppeln. "2023 möchten wir in China 1,2 Millionen Autos verkaufen", sagte Audi-Vertriebschef Bram Schot der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. 2017 hatte Audi in seinem wichtigsten Einzelmarkt 597.000 Fahrzeuge verkauft.

OSRAM

will seine Partnerschaften mit Start-ups erweitern und so zu einem führenden Technologie-Anbieter für optische Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen für autonome Fahrzeuge werden. "Wir geben derzeit zur Sichtung von Start-ups einen zweistelligen Millionenbetrag aus. Aber wenn etwas Größeres kommt, wollen wir natürlich ganz anders einsteigen", sagte Osram-Technikvorstand Stefan Kampmann der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche.

AIR FRANCE

Kunden von Air France müssen am 10. und 11. April erneut mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Nach drei Streiktagen im Februar und März riefen die Gewerkschaften bei der französischen Fluggesellschaft Besatzungen und Bodenpersonal zu dem zweitägigen Ausstand auf. Zwei weitere Streiktage sind bereits am kommenden Dienstag und Samstag geplant.

ALSTOM

hat aus Süddeutschland zwei Aufträge zur Lieferung von 25 Nahverkerszügen des Typs Coradia Lint erhalten. Die Auftrage haben zusammen einen Wert von 116 Millionen Euro.

GKN

Melrose Industries hat es geschafft, die Mehrheit am Luftfahrt- und Automobilzulieferer GKN zu übernehmen. Auf das feindliche Übernahmegebot gingen 52,43 Prozent der Aktionäre ein.

MICROSOFT

plant einen umfassenden Konzernumbau und will sich künftig in zwei Bereichen aufstellen. Der eine Bereich "Azure" soll um das schnell wachsende Cloud-Geschäft und die künstliche Intelligenz gruppiert werden und der andere um die Hardware und das Nutzererlebnis.

ROCHE

hat in der Schweiz die Zulassung für sein Krebsmedikament Alecensa erhalten.

