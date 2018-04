Das erste Quartal lag auf den EUR Credit-Märkten im Durchschnitt der letzten vier Jahre was die Emissionsvolumina betrifft. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die EUR Credit-Emissionsvolumina jedoch in den ersten drei Monaten 2018 um 10 % unter jenen des Vorjahres. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf Rückgänge im SSA und Corporate Segment während es im Financial Segment zu leichten zunahmen kam. In Summe lag das Emissionsvolumen bislang bei EUR 400 Mrd. (1Q17 EUR 446 Mrd.). Auch die Performanceübersicht für das erste Quartal 2018 ist weniger erfreulich. So büßte das Corporate Investmentgrade (IG) Segment 8...

