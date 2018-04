Mit Spotify steht der nächste große Tech-Börsegang an >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Wie GoPro, Amazon, Tesla, JinkoSolar,... » Wie Intel, Cisco, Wal-Mart,... Spotify, das nächste Netflix? In der Tech-Branche steht der nächste große Börsengang an. Heute startet die Aktie des Musikstreaming-Dienstes an der New Yorker Börse. Spotify wurde mit viel Vorschusslorbeeren bedacht, an kritischen Stimmen mangelt es aber ebenfalls nicht.

