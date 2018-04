Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle vor den Quartalszahlen aus dem europäischen Konsumgütersektor auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Es werde etwas dauern, bis die vom Lebensmittelkonzern eingeleiteten Maßnahmen in starkes Wachstum mündeten, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Kurzfristig sei von der Aktie nicht viel zu erwarten./ajx/bek Datum der Analyse: 03.04.2018

