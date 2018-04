DAX: Kurzfristiger Abwärtstrend

Die Veränderungen der Aktienindizes in der vergangenen Woche sind im reinen Vergleich der Schlusskurse zwar durchweg positiv, jedoch wechselte der DAX am vergangenen Montag auf "Short" und befindet sich seitdem in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Die "Börsenampel" steht jetzt auf "Rot".

Zusammenfassung:

? "Short", durch Unterschreiten von 11.795 Punkten (am Montag, den 26.03.2018) wurde ein Shortsignal gebildet. Folglich befindet sich der DAX kurzfristig (Sekundärtrend) in einem fallenden Trend. Langfristig gilt weiterhin der bekannte Aufwärtstrend.

Trend und Kursziele:

Trend : langfristig - steigend, kurzfristig - fallend

Kursziele : langfristig moderat 14.000, ambitioniert 24.600; kurzfristig moderat 11.600, ambitioniert 10.000

Gültigkeit : Langfristtrend solange 9.676 (5) nicht unterschritten werden; Kurzfristtrend solange 13.820 nicht überschritten werden (6)

Den vollständigen Artikel lesen ...