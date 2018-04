Stellungnahme der Interessensgemeinschaft "Nein zu Referenzpreisen bei Medikamenten" zu den Massnahmen des Bundesrats gegen Kostenwachstum im Gesundheitswesen:

Liestal - Nachdem sich der Bundesrat sehr viel Zeit für Vorschläge zur Eindämmung des Kostenwachstums im Gesundheitswesen gelassen hatte, präsentierte er am vergangenen Donnerstag ein 12 Punkte-Programm. "Wir begrüssen es, dass nun ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, kritisieren jedoch aufs Schärfste, dass in diesem Massnahmenkatalog ein Referenzpreissystem in dieser inakzeptablen Ausgestaltung enthalten ist" moniert Dr. Axel Müller, Schirmherr der Allianz "Nein zu Referenzpreisen bei Medikamenten." "Nachdem wir die letzten Monate hinweg in Fachgruppen auf Fakten und Erfahrungen aus dem Ausland basierte Argumente eingebracht hatten, fühlen wir uns angesichts dieses Resultats vom Bundesrat über- und hinsichtlich der Vorgehensweise hintergangen. Der Bundesrat scheint beratungsresistent zu sein und die Konsultationen waren wohl nur Alibiübungen. Ein weiterer Beweis für die Unzulänglichkeit des Programms ist, dass beispielsweise mögliche Einsparungen mit Biosimilars als Substitute zu teuren biologischen Arzneimitteln in Höhe von 400 Mio. Franken keine Erwähnung finden."

Schon über Gebühr belastete Patienten bezahlen die Zeche

Dabei sind die Leidtragenden eines Systemwechsels ausgerechnet die Patienten und die sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen. Wählen nämlich in diesem Referenzpreissystem Arzt und Patient ein teureres Medikament, zahlt der Patient den Differenzbetrag aus eigener Tasche. Während Gesunde, wenn überhaupt, bei den Krankenkassenprämien marginal entlastet würden, ...

