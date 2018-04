DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will die Auflagen für Spritverbrauch und Emissionen neuer Autos lockern. Unter dem früheren Präsidenten Barack Obama seien die Umweltstandards für Neufahrzeuge "zu hoch" angesetzt worden, erklärte der Chef der Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, laut AFP. Die Obama-Regierung hatte die als Klimaschutzmaßnahmen gedachten Standards kurz vor Trumps Amtsantritt festgesetzt. Die Normen bezogen sich auf Pkw und leichte Lkw der Baujahre 2022 bis 2025. Die Effizienzstandards sahen vor, dass der Durchschnittsverbrauch bis zum Jahr 2025 auf eine Gallone Sprit pro 54,5 Meilen sinken soll. Das entspricht 4,3 Liter pro 100 Kilometer. Der vorgeschriebene Verbrauch würde damit im Vergleich zum Jahr 2010 in etwa halbiert. Unter dem von Trump ernannten Direktor Pruitt unternahm die EPA dann in den vergangenen Monaten eine neue Überprüfung, ob diese Normen realistisch sind. Pruitt erklärte nun, der Beschluss der Vorgängerregierung habe auf unrealistischen Annahmen beruht und sei "falsch". Der EPA-Chef teilte mit, dass nun zusammen mit der Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ein neuer Entscheidungsprozess zur Festsetzung der Standards eingeleitet werde. Die neuen Normen sollten dafür sorgen, dass die Hersteller Wagen bauen könnten, "die die Menschen wollen und sich leisten können" und die zugleich höhere Umwelt- und Sicherheitsstandards hätten.

TAGESTHEMA II

Im Handelsstreit mit den USA hat China als Vergeltungsmaßnahme Strafzölle auf 128 US-Produkte verhängt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag meldete, sind Importgüter im Wert von drei Milliarden Dollar betroffen, darunter Obst und Schweinefleisch aus den USA. Die chinesische Regierung reagiert damit auf die von US-Präsident Donald Trump erlassenen Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Trump hatte die Zölle auf Stahl und Aluminium im März verhängt. Im Gegensatz zu China blieben die EU und andere wichtige Handelspartner wie Kanada und Mexiko vorerst von den Zöllen verschont - ausgesetzt wurden sie aber nur vorläufig bis zum 1. Mai. Trump hatte im März zudem umfassende weitere Strafzölle gegen China angekündigt. Sie sollen chinesische Produkte im Wert von bis zu 60 Milliarden Dollar betreffen, darunter vor allem solche aus dem Hightech-Bereich. Peking hatte daraufhin angekündigt, mit den "notwendigen Maßnahmen" auf die US-Strafzölle zu reagieren, und eine Liste mit Waren veröffentlicht, die mit Zöllen zwischen 15 und 25 Prozent belegt werden könnten. Sie führte Waren im Wert von drei Milliarden Dollar auf und nannte neben Obst und Schweinefleisch auch Wein, Nüsse und Aluminiumschrott. Das chinesische Handelsministerium erklärte, Peking habe "absolut keine Angst vor einem Handelskrieg" mit den USA.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.581,40 +0,25% Nikkei-225 21.313,90 -0,35% Hang-Seng-Index 29.934,47 -0,53% Kospi 2.436,56 -0,31% Schanghai-Composite 3.124,21 -1,23% S&P/ASX 200 5.750,50 -0,15%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Börsen geht es am Dienstag auf breiter Front gen Süden. Wie schon am Vortag sind es Sorgen vor einem immer mehr Konturen annehmenden Handelskrieg zwischen den USA und vor allem China und die Befürchtung schärferer Regulierungsvorschriften im Technologiebereich, die die Geschäftsmodelle diverser Unternehmen in Frage stellen könnten, die die Daten ihrer Nutzer vermarkten. China hat seine Drohung wahrgemacht und Strafzölle auf verschiedene US-Produkte verhängt und damit auf Einfuhrzölle der USA reagiert. Allerdings bescheinigen Marktteilnehmer der Volksrepublik eine ziemlich verhaltene Reaktion. Entsprechend moderat sind auch die Abgaben an den asiatischen Aktienmärkten. Der Nikkei-225 rutschte zunächst um bis zu 1,6 Prozent ab, zeigt sich anschließend aber etwas erholt. Exportwerte aus dem Technologiebereich führen die Verliererliste an. TDK Corporation und Fanuc Corp geben beide rund 3 Prozent ab. Parallel mit der leichten Erholung am Aktienmarkt erholt sich auch der US-Dollar zum Yen leicht. Die jüngsten Attacken von US-Präsident Trump gegen Amazon deuteten auch beim Online-Einzelhändler auf eine schärfe Regulierung hin. Diese könnte das Wirtschaftswachstum empfindlicher treffen als solche gegen soziale Netzwerke, heißt es. Anleger in China tröste es wenig Trost, dass Reaktion ihrer Regierung verhalten ausgefallen sei. Sie fürchten eine Eskalation der Handelsspannungen, heißt es. In Australien hält sich der Aktienmarkt stabil und zeigt sich knapp im Plus - gestützt von einer Rally bei Santos. Die Titel legen um 16,4 Prozent zu. Harbour startet ihren vierten Versuch, den Eigner von Öl- und Gasfeldern in Australien zu übernehmen.

US-NACHBÖRSE

Nachdem US-Präsident Trump seine Vorwürfe gegen Amazon bekräftigt und die Aktie damit im regulären Geschäft um 5,4 Prozent gedrückt hatte, sank der Wert nachbörslich um weitere 0,5 Prozent. Intel gewannen magere 0,1 Prozent, nachdem die Aussicht, dass Apple einige Chips von Intel möglicherweise durch eigene ersetzen will, die Akie ebenfalls im regulären Geschäft unter Druck gebracht hatte. Facebook erholten sich leicht um 0,3 Prozent. Zuvor war der Wert des sozialen Netzwerkes mit den Aussagen von CEO Mark Zuckerberg unter Druck geraten. Snap kamen um 0,6 Prozent zurück, nach einem Absturz zuvor. Der Anbieter des sozialen Netzwerks Snapchat hatte Ende vergangener Woche mitgeteilt, 7 Prozent der Stellen gestrichen zu haben. Nach dem Ausweis von Viertquartalszahlen schnellten ReShape Lifesciences um 9,2 Prozent empor. CVD Equipment gewannen gar 11 Prozent, nachdem die Viertquartalszahlen gut angekommen waren. Letzteres galt nicht für CDTI Advanced Materials, die Titel verloren 5,0 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.644,19 -1,90 -458,92 -4,35 S&P-500 2.581,88 -2,23 -58,99 -3,43 Nasdaq-Comp. 6.870,12 -2,74 -193,33 -0,48 Nasdaq-100 6.390,84 -2,89 -190,29 -0,09 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 913 Mio 995 Mio Gewinner 580 2.332 Verlierer 2.425 648 Unverändert 82 93

Sehr schwach - Nach der deutlichen Erholung vor dem Osterwochenende kam es am Ostermontag zu phasenweise panikartigen Verkäufen. Zunächst war es vor allem der Technologiesektor, der nach weiteren Hiobsbotschaften abwärts rauschte. Später wurden auch Aktien aus anderen Sektoren mit nach unten gerissen. Der S&P-500 rutschte erstmals seit Sommer 2016 unter die 200-Tagelinie. Neben der Gefahr eines Handelskriegs zwischen China und den USA fürchteten Anleger eine strengere Regulierung des Technologiesektors. Befeuert wurden diese Ängste von dem jüngst bekanntgewordenen Datenmissbrauch bei Facebook und den Verbalattacken des US-Präsidenten gegen Amazon. Amazon sackten um 5,4 Prozent ab. Für Facebook ging es um weitere 2,8 Prozent abwärts. Facebook- CEO Mark Zuckerberg sagte, es werde "einige Jahre" brauchen, bis das Unternehmen seine Probleme mit dem Schutz von Nutzerdaten behoben habe. Die Intel-Aktie verloren mit einem einem Bericht 6,1 Prozent, wonach Apple in zwei Jahren damit beginnen will, seine Mac-Computer mit eigenen Chips auszustatten. Der Halbleitersektor war mit minus 4,4 Prozent der schwächste. Apple hielten sich mit minus 0,9 Prozent deutlich besser als der Gesamtmarkt. Tesla gaben um 5,2 Prozent nach. Die Anleger sorgten sich zum einen um die Folgen des Unfalls mit einem Model X und wegen des Rückrufs von 123.000 Model-S-Fahrzeugen. Zum anderen gebe auch die finanzielle Lage des Fahrzeugherstellers Anlass zu Befürchtungen, der zudem in Kürze sehr kritisch beäugte Produktionszahlen seines Models 3 mitteilen wird. Snap stürzten um 8,9 Prozent ab. Der Anbieter des vor allem von jüngeren Kunden genutzten sozialen Netzwerks Snapchat hatte Ende vergangener Woche mitgeteilt, 7 Prozent der Stellen gestrichen zu haben.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,24 -2,0 2,26 104,0 5 Jahre 2,56 0,0 2,56 63,5 10 Jahre 2,73 -0,4 2,74 29,0

Staatsanleihen drehten im Handelsverlauf leicht ins Plus, weil Anleger wegen der Schwäche des Aktienmarkts sichere Häfen ansteuerten. Die Rendite zehnjähriger Treasurys verharrte aber bei 2,73 Prozent.

DEVISEN

EUR/USD 1,2313 +0,1% 1,2302 1,2329 +2,5% EUR/JPY 130,46 +0,2% 130,23 131,03 -3,6% EUR/GBP 0,8755 -0,0% 0,8756 0,8767 -1,5% GBP/USD 1,4064 +0,1% 1,4051 1,4063 +4,0% USD/JPY 105,95 +0,1% 105,85 106,28 -5,9% USD/KRW 1055,77 -0,7% 1063,06 1063,06 -1,1% USD/CNY 6,2901 +0,2% 6,2804 6,2816 -3,3% USD/CNH 6,2778 +0,1% 6,2727 6,2695 -3,6% USD/HKD 7,8488 +0,0% 7,8486 7,8481 +0,5% AUD/USD 0,7693 +0,4% 0,7661 0,7686 -1,6% NZD/USD 0,7238 +0,3% 0,7215 0,7234 +2,0% Bitcoin BTC/USD 7.376,97 +5,0% 7.027,68 7.068,50 -46,0%

Im Euro-Dollar-Paar gab es einiges Auf und Ab, doch notierte der Euro mit 1,23 in etwa auf dem Niveau des Donnerstags vor dem Osterwochenende. Allerdings waren die Umsätze recht dünn, weil die europäischen Akteure noch im Osterurlaub waren. Der Yen war angesichts der Kursverluste an den US-Börsen als sicherer Hafen gesucht und legte deutlich zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,13 63,01 +0,2% 0,12 +4,8% Brent/ICE 67,80 67,64 +0,2% 0,16 +3,4%

Der Ölpreis war massiv auf dem Rückzug und verzeichnete das höchste Tagesminus seit sieben Wochen. Die Schwäche bei Aktien weckte Sorgen über die künftige Nachfrage nach dem schwarzen Gold. Auch die Verschärfung im US-chinesischen Handelsstreit drückte den Preis. Keine Rolle spielte, dass die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölbohranlagen in den USA in der vergangenen Woche zurückgegangen ist. Als möglichen Belastungsfaktor nannten Teilnehmer auch einen riesigen Ölfund in Bahrain. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI fiel um 3 Prozent auf 63,01 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verbilligte sich um 2,2 Prozent auf 67,80 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.339,95 1.342,52 -0,2% -2,57 +2,9% Silber (Spot) 16,58 16,60 -0,1% -0,02 -2,1% Platin (Spot) 935,25 934,50 +0,1% +0,75 +0,6% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,3% +0,01 -7,7%

Das Gold war neben Anleihen und dem Yen ein weiterer Nutznießer der politischen Unsicherheit und der schwachen Aktienmärkte. Der Preis für die Feinunze stieg kräftig um 1,2 Prozent auf 1.341 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR, und davor

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 1,50 Prozent belassen.

HANDELSSTREIT USA/EU

Im Handelskonflikt mit den USA sucht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nach einer schnellen Einigung. "Ich bin zuversichtlich, dass die EU und die USA bis zum Sommer zu einem vernünftigen Kompromiss finden können", sagte Altmaier dem Spiegel. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) hat den USA derweil eine gezielte Schwächung der Welthandelsorganisation WTO vorgeworfen. So hätten die USA zuletzt die überfällige Nachbenennung von WTO-Berufungsrichtern verhindert, weshalb eine Lähmung des Streitschlichtungssystems drohe.

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise März +1,3% (PROG: +1,6%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise März -0,1% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate März +1,3% gg Vorjahr, +0,1% gg Vormonat

ISRAEL

In einem überraschenden Schritt hat der saudische Kronzprinz den Israelis das Recht auf ihr Land zugesprochen. Er sei der Überzeugung, dass "die Palästinenser und die Israelis das Recht auf ihr eigenes Land haben", sagte Kronprinz Mohammed bin Salman dem US-Magazin The Atlantic. Notwendig sei ein Friedensabkommen zwischen den Konfliktparteien.

Unterdessen hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu die Übereinkunft zur Flüchtlingspolitik überraschend ausgesetzt. Zuvor hatte er eine Vereinbarung zur Umsiedlung afrikanischer Einwanderer aus Israel in Länder wie Deutschland angekündigt.

USA/RUSLAND

Russland hat diplomatische Vergeltung für die Ausweisung seiner Diplomaten aus westlichen Ländern angekündigt: Außenminister Sergej Lawrow teilte am Donnerstagabend in Moskau mit, dass 60 US-Diplomaten das Land verlassen müssten. Zudem werde das US-Konsulat in St. Petersburg geschlossen.

KONJUNKTUR USA

Die US-Industrie war im März weiter auf Expansionskurs. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 55,6 Punkte von 55,3 im Vormonat. Zugleich fiel nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 59,3 Punkte von 60,8 Punkten, der Index bleibt damit aber deutlich im Expaniosnbereich. Analysten hatten einen Stand von 59,8 erwartet.

KONJUNKTUR CHINA

Die Industrieaktivität in China ist im März auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen und hat sich damit vom deutlichen Rückgang im Vormonat erholt, wie am Wochenende bekanntgewordene Daten zeigen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes legte auf 51,5 von 50,3 im Februar zu. Ökonomen hatten mit 50,7 gerechnet. Im Februar war der Index aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes sowie schwächerer Exporte noch auf den tiefsten Stand seit 19 Monaten gefallen. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor hat sich im März ebenfalls erholt. Der entsprechende Index stieg auf 54,6 von 54,4 im Februar.

GE

General Electric (GE) will einen Teil seines Geschäftsbereichs Gesundheits-Informationstechnologie an das Private-Equity-Unternehmen Veritas Capital für 1,05 Milliarden Dollar verkaufen.

MICROSOFT

plant einen umfassenden Konzernumbau und will sich künftig in zwei Bereichen aufstellen. Der eine Bereich "Azure" soll um das schnell wachsende Cloud-Geschäft und die künstliche Intelligenz gruppiert werden und der andere um die Hardware und das Nutzererlebnis.

NIPPON STEEL/ESSAR STEEL

Die Stahlkonzerne Arcelormittal und Nippon Steel haben ein Übernahmeangebot für die insolvente indische Essar Steel unterbreitet.

