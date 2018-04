Unser Trading-Tipp mit Alibaba aus dem Express-Service von 26.03. hat nicht mehr funktioniert, weil der Kursaufschlag am Dienstagfrüh bereits zu groß war. Alibaba schnellte von einem Schlusskurs unter 150,00 Euro auf bis zu 155,30 Euro in die Höhe. Damit war der von uns genannte Einstiegskurs weit überschritten. Am 28.03. ging es im allgemeinen Börsengewitter dann wieder nach unten und die Aktie hatte am 28.03. ein Tief bei 144,13 Euro notiert. ...

