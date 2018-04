Mit unserer letzten Trading-Idee mit Drillisch konnte man am 23.03. einen kleinen Gewinn realisieren. Nach dem Hoch am 23.03. bei 60,05 Euro ging es wieder bergab und der Kurs sackte auf bis zu 54,60 Euro am 29.03. ab. Im Bereich um 55,00 Euro könnte es eine Gegenreaktion geben, die sich auf den Tiefs im August begründet. Sollte es nicht dazu kommen, wäre ein nächster Halt bei knapp unter 50,00 Euro vorhanden. Über einen weiteren Absturz wollen wir ...

