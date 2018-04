DAX - An der Abwärtstrendlinie gescheitert (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Aufwärts Rückblick:Ende letzter Woche konnte der Deutsche Aktienindex ein schwaches Kaufsignal über der 12.050 Punkte-Marke generieren. Der DAX sollte daraufhin bis ca. 12.200 Punkte ansteigen. Es reichte allerdings "nur" zu einem Hoch bei 12.162 Punkten. Auf diesem Kursniveau traf der Index auf die bestehende Abwärtstrendlinie. Dort prallte der Index bärisch ab. Der Wochenschlusskurs lautete dann 12.087 Punkte. Kann der DAX in dieser Woche nun die 12.200 Punkte-Marke erreichen?Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr):Der Wochenauftakt nach Ostern gestaltet sich schwierig, denn die Wallstreet musste am Montag heftige Kursverluste verbuchen....

Den vollständigen Artikel lesen ...