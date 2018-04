Noch vor zwei Jahren standen Russland und die Türkei kurz vor direkter militärischer Konfrontation. Jetzt steht man sich so nah wie nie zuvor.

Die einen sehen sich wegen des Giftanschlags auf einen ehemaligen Spion massiven diplomatischen Protesten ausgesetzt, die anderen stehen in der internationalen Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen und der Militäroffensive gegen kurdische Milizen in Syrien. Vor diesem Hintergrund sind die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei so eng geworden wie nie zuvor.

Am Dienstag reist der russische Präsident Wladimir Putin in die Türkei und trifft dort Präsident Recep Tayyip Erdogan. Putin nimmt an der Eröffnung einer von Russland gebauten Nuklearanlage in der Stadt Akkuyu an der Mittelmeerküste teil. Am Mittwoch sollen er, Erdogan und der iranische Präsident Hassan Ruhani in der türkischen Hauptstadt Ankara auf einem Gipfeltreffen über die Zukunft Syriens beraten.

Die Türkei und Russland haben ihre traditionelle Rivalität und die Differenzen über regionale Angelegenheiten beiseite geschoben und ihre wirtschaftlichen Beziehungen belebt. Im Dezember verabschiedeten sie ein Dokument, mit dem die Türkei das russische Langstrecken-Raketen-Abwehrsystem S-400 erwarb. Der Deal sorgte für Irritationen bei den Nato-Verbündeten der Türkei. Neben der Nuklearanlage in Akkuyu bauen die beiden Länder gemeinsam noch die TurkStream-Pipeline, um russisches Gas in die Türkei zu transportieren.

"Die türkisch-russischen Beziehungen sind in einem besseren Zustand als noch ...

