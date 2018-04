Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, auch in der vergangenen Woche war wieder deutlich zu sehen, dass die Nervosität der Anleger hoch bleibt und eine Bodenbildung in den weltweit wichtigsten Aktienindizes noch nicht in Sicht ist. Der Dax hat sich deutlich unter die 12.000-Punkte-Marke zurückgezogen, und die US-Indizes kämpfen nach plötzlichen Abverkäufen mit wichtigen charttechnischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...