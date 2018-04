FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleger steuern im frühen Geschäft am Dienstag nach den herben Kursverlusten an der Wall Street sichere Häfen wie Anleihen an. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 9 Ticks auf 159,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,61 Prozent und das Tagestief bei 159,43 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.34 Uhr gut 31.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 5 Ticks auf 131,26 Prozent.

Charttechnisch bleibt der Aufwärtstrend im Future intakt. Die nächsten Widerstände liegen laut der DZ Bank bei 159,71 und dann im Anschluss bei 160,12. Unterstützung findet der Bund bei 158,77 und 158,62.

DJG/mpt/gos

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 03, 2018 02:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.