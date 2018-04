Die US-Bank JPMorgan hat Intel trotz eines Berichts über den möglichen Einsatz eigener Chips von Apple in dessen Mac-Computern ab 2020 auf "Overweight" belassen. Solche Spekulationen gebe es nicht zum ersten Mal, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des schrumpfenden Computermarktes und der wachsenden Bedeutung des Geschäfts mit Datenzentren dürfte Intel dann aber nur noch weniger als 3 Prozent des Umsatzes und operativen Gewinns mit Chips für Mac-Computer erlösen. Zudem werde Apple wohl weiterhin Intels Cloudserver-Prozessoren der Marke Xeon kaufen./gl/bek Datum der Analyse: 02.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0016 2018-04-03/09:05

ISIN: US4581401001