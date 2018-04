Der Automobilkonzern General Motors stellt die Veröffentlichung seiner monatlichen Absatzzahlen ein. GM-Manager Kurt McNeil begründete dies in einer Stellungnahme vom Dienstag damit, dass monatliche Verkaufszahlen keinen adäquaten Einblick in das Geschäft des Konzerns oder der Automobilindustrie insgesamt zuließen. GM will künftig die Verkaufszahlen jeweils zum Quartalsende veröffentlichen.

"30 Tage sind nicht genug Zeit, um wirkliche Verkaufstrends von kurzfristigen Schwankungen in einem dynamischen, wettbewerbsintensiven Markt zu trennen", erklärte McNeill. Mit Ausnahme des Elektroauto-Herstellers Tesla sowie einiger anderer Nischenhersteller veröffentlicht jeder Autokonzern bislang monatliche Absatzzahlen. Für den März werden diese Zahlen an diesem Dienstag erwartet - auch von GM./nas/stw

ISIN US37045V1008 US88160R1014

AXC0050 2018-04-03/09:08