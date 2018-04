Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte um 0,04 Prozent auf 159,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,49 Prozent.

Der zugespitzte Handelskonflikt zwischen China und den USA hat die als sicher geltenden deutschen Bundesanleihen etwas gestützt. China hatte Vergeltungsmaßnahmen für US-Zölle beschlossen und so für Verunsicherung an den Finanzmärkten gesorgt. Zudem sind die Einzelhandelsumsätze in Deutschland im Februar zum Vormonat überraschend erneut gefallen./jsl/das

ISIN DE0009652644

