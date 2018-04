Bülach (ots) - Nachhaltigkeit hat für die Vetropack-Gruppe einen

hohen Stellenwert. Deshalb informiert das Unternehmen bereits zum

vierten Mal seine Geschäftspartner, Kunden und die Öffentlichkeit mit

einem Bericht über die ökonomischen, ökologischen und sozialen

Leistungen. Der Nachhaltigkeitsbericht 2017 entspricht den

GRI-G4-Richtlinien - Option «Kern».



Die Vetropack-Gruppe gehört zu den führenden

Verpackungsglasherstellern für die Lebensmittel- und

Getränkeindustrie in Europa. Sie verfügt über Standorte in der

Schweiz, in Österreich, Tschechien, Kroatien, der Slowakei, der

Ukraine und in Italien.



Qualitäts- und Serviceanspruch sichert wirtschaftlichen Erfolg



Die Gruppe setzt seit Jahren auf ein nachhaltiges

Finanzmanagement. Kernbestandteil dieser Strategie sind eine über

alle Gruppengesellschaften gleichermassen hohe Qualität und ein

flexibles Eingehen auf Kundenwünsche. Investitionsbereitschaft in

qualitäts- und effizienzsteigernde Technologien sind dafür

Voraussetzung. 2017 entwickelte sich das europäische Marktumfeld

insgesamt erfreulich, die Nachfrage stieg und das Produktionsvolumen

wuchs. Dafür verantwortlich war insbesondere die grosse Beliebtheit

europäischer Weine und Biere im nichteuropäischen Ausland, die den

Export beflügelte und die Nachfrage nach Verpackungsglas ansteigen

liess.



Beitrag für die Umwelt



Umweltschutz ist mehr als ein Schlagwort. Deshalb berechnet

Vetropack beispielsweise für die Kunden Ökobilanzen ihrer

Glasverpackungen. Der verwendete «Cradle-to-Cradle»-Ansatz

berücksichtigt den gesamten Lebenszyklus. Massgebliche Faktoren für

den CO2-Fussabdruck einer Verpackung sind Produktionstechnologie,

Gewicht, Altglasanteil sowie Transportdistanzen und -arten. Durch

eine teilweise Umstellung auf Schienentransport hat das Unternehmen

beispielsweise in der Schweiz geschafft, rund 5'500 Lastwagenfahrten

zu vermeiden. Damit wurden geschätzte 2'900 Tonnen CO2 eingespart.



Um den ökologischen Fussabdruck der Produkte und Dienstleistungen

zu verringern, setzt die Vetropack-Gruppe ein klares Zeichen:

Investiert wird in die Produktentwicklung, die Logistik, die

Steigerung des Scherbenanteils am Schmelzgut und in den

Energieverbrauch der Schmelzwannen.



Der Altglasanteil bei der Glasproduktion lag 2017 beim Altglas

grün bei 67 Prozent. Der Anteil brauner Glasbehälter lag bei 48

Prozent und jener der weissen Glasbehälter bei 43 Prozent. In

einzelnen Werken macht der Altglasanteil bis zu 83 Prozent der

Rohstoffmenge aus. Durchschnittlich lag er bei 53 Prozent. Insgesamt

wurde 2017 2'482 GWh Energie verbraucht. Wärmeenergie für die

Schmelzwannen machte mehr als 60 Prozent der gesamten

Treibhausgasemissionen der Produktion aus.



Neue Wege in der Aus- und Weiterbildung



Im gruppenweiten Ausbildungszentrum in Pöchlarn startete 2017 der

Schulungsbetrieb. Vetropack-Mitarbeitende von allen Standorten können

dort die Produktionsschritte am Heissen Ende trainieren. Mit dem

Trainingszentrum hat Vetropack eine Investition getätigt, die es ihr

ermöglicht, langfristig solche Spezialisten selbst auszubilden.



Zufriedene Mitarbeitende und zufriedene Kunden



Gegenüber Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten, Nachbarn und

Gemeinden pflegt Vetropack in der Zusammenarbeit die Werte der

Integrität, Zuverlässigkeit und Transparenz.



Ende 2016 wurde an den Standorten Kremsmünster und Pöchlarn

(Österreich) sowie in Bülach und St-Prex eine Mitarbeitendenbefragung

durchgeführt. Im Kern der Befragung stand die wahrgenommene

Attraktivität der Arbeitsplatzkultur.



2017 führte Vetropack eine Kundenbefragung in den Ländern

Kroatien, Schweiz und Österreich durch. Die vielen positiven

Rückmeldungen bestätigten die konstant hohe Zufriedenheit. Zudem

konnten neue Kundenbedürfnisse ermittelt werden; zu diesen gehören

u.a. die Angebotserweiterung kleinerer Produktionsserien. Diese

konstruktiven Kritikpunkte sind ein wichtiger Beitrag für die

Weiterentwicklung der Vetropack-Gruppe.



