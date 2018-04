Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ABB vor Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 31 Franken belassen. Der Industriekonzern dürfte von steigenden Investitionen in den Branchen Energieversorgung, Bergbau und Schifffahrt sowie in den Endmärkten für Industrieprodukte profitieren, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch das Wachstum bei Industrierobotern und dem Internet der Dinge dürfte ABB zugute kommen./bek/gl Datum der Analyse: 29.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0022 2018-04-03/09:25

ISIN: CH0012221716