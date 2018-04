Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandelsumsatz sinkt im Februar

Der Umsatz im deutschen Einzelhandel hat sich im Februar schwächer als erwartet entwickelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die preisbereinigten Umsätze gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,7 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Zuwachs von 0,6 Prozent prognostiziert. Ihr Vorjahresnivau überstiegen die preisbereinigten Umsätze im Februar um 1,3 Prozent.

Deutschlands Städte und Gemeinden erwirtschaften Rekordüberschuss

Die Kämmerer in Deutschlands Städten und Gemeinden haben im vergangenen Jahr ihren Überschuss beinahe verdoppeln können. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, erreichte der Kassenstand Ende 2017 wegen höherer Steuereinnahmen und gestiegener Bundeszuschüsse für Flüchtlinge ein Plus von 10,7 Milliarden Euro. Im Jahr davor waren es nur 5,4 Milliarden. Damit konnte der positive Trend fortgesetzt werden. Die Kommunen hierzulande nehmen seit 2012 mehr Geld ein als sie ausgeben.

Minister aus Merkels neuem Kabinett weitgehend unbekannt

Die Regierungsmannschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist für viele Bürger ein unbeschriebenes Blatt. Wie aus der neuen Wahlumfrage für die Fernsehsender RTL und N-TV hervorgeht, fiel 42 Prozent der 2.000 Befragten auf die Schnelle kein einziger Minister ein. Unter den jungen Leuten zwischen 18 und 29 Jahren waren es sogar 62 Prozent, unter Studenten 58 Prozent. Am besten Bescheid über die Ministerriege wissen Rentner, über 60-Jährige und Beamte.

RBA lässt Zinsen unverändert

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins wie erwartet unverändert gelassen, zugleich aber vor den Auswirkungen von Protektionismus gewarnt. Die RBA beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz bei 1,50 Prozent, verwies aber auch darauf, dass die handelspolitischen Spannungen zu Schwankungen an den Aktienmärkten geführt hätten. Zum Wachstums- und Inflationsausblick äußerte sie sich aber generell optimistisch. RBC Capital Markets geht davon aus, dass die RBA ihre Geldpolitik für längere Zeit unverändert lassen wird.

Saudi-Arabiens Kronprinz spricht Israelis Recht auf eigenes Land zu

In einem überraschenden Schritt hat der saudiarabische Kronzprinz den Israelis das Recht auf ihr Land zugesprochen. Er sei der Überzeugung, dass "die Palästinenser und die Israelis das Recht auf ihr eigenes Land haben", sagte Kronprinz Mohammed bin Salman dem US-Magazin The Atlantic vom Montag. Notwendig sei ein Friedensabkommen zwischen den Konfliktparteien, "um Stabilität für alle zu sichern und normale Beziehungen zu haben".

Israel setzt Plan zu Umsiedlung afrikanischer Einwanderer überraschend aus

Nur wenige Stunden nach der Verkündung einer Vereinbarung zur Umsiedlung afrikanischer Einwanderer aus Israel in Länder wie Deutschland hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu die Übereinkunft überraschend ausgesetzt. Er wolle die Bedingungen der Vereinbarung mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR "überdenken", teilte Netanjahu am Montagabend auf seiner Facebook-Seite mit. Dabei wolle er die Kritik an der Übereinkunft berücksichtigen. Wenige Stunden zuvor hatte Netanjahu erklärt, Israel habe sich mit dem UNHCR darauf geeinigt, mindestens 16.250 in Israel lebende Afrikaner in westliche Staaten umzusiedeln.

Myanmar stimmt Besuch von Delegation des UN-Sicherheitsrat zu

Nach monatelangem Widerstand hat Myanmar dem Besuch einer Delegation des UN-Sicherheitsrats zugestimmt. Unklar ist jedoch, ob Vertreter des Gremiums auch die Krisenregion Rakhine besuchen dürfen, wie der amtierende Sicherheitsratspräsident Gustavo Meza-Cuadra am Montag in New York mitteilte.

Verbraucherschützer fordern Inhaltsangaben für Alkoholgetränke

Verbraucherschützer fordern für alkoholische Getränke umfassende Inhaltsangaben nach dem Vorbild anderer Nahrungsmittel. "Um die richtige Kaufentscheidung treffen zu können, müssen Verbraucher erkennen, was in einem Produkt enthalten ist und wie viele Kalorien sie mit dem Konsum dieses Lebensmittels zu sich nehmen. Das gilt natürlich auch für alkoholhaltige Getränke", sagte die Lebensmittelexpertin der Verbraucherzentralen Bundesverband, Sophie Herr, der Berliner Zeitung vom Dienstag.

SÜDKOREA

Verbraucherpreise März +1,3% (PROG: +1,6%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise März -0,1% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate März +1,3% gg Vorjahr, +0,1% gg Vormonat

