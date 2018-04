Die Commerzbank hat das Kursziel für Osram von 85 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Growe verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf ein Interview mit Technikvorstand Stefan Kampmann in der "Automobilwoche", wonach der Lichttechnikkonzern offen ist für größere Zukäufe im Bereich Fahrerassistenzsysteme. Den finanziellen Spielraum für größere Zukäufe habe Osram, so Growe./ajx/bek

Datum der Analyse: 03.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000LED4000

AXC0057 2018-04-03/09:36