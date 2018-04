Nach dem neuerlichen Rutsch an der Nasdaq haben sich auch Europas Technologiewerte schwach aus dem verlängerten Osterwochenende zurückgemeldet. Der Branchenindex Stoxx 600 Technology lag mit einem Minus von einem Prozent am unteren Ende der Kurstafel.

Besonders schwach zeigten sich wie in den USA Halbleiterwerte: So sackten AMS um über 3 Prozent ab, STMicro verloren über 2 Prozent. In Deutschland gelang Dialog Semiconductor vom tiefsten Niveau seit 2014 aus jedoch bereits wieder eine kleine Erholung von einem Prozent.

Für weiteren Verkaufsdruck an der ohnehin stark angeschlagenen Nasdaq sorgte ein Bericht über Apple : Demnach werde der Konzern ab dem Jahr 2020 eigene Prozessoren in seinen Mac-Computern einsetzen./ag/das

ISIN SE0000108656 NL0000226223 GB0059822006

