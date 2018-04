Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-03 / 09:10 *M2 Cobalt - ausgedehntes Explorationsprogramm auf den Liegenschaften Bujagali und Kilembe!* Heute erreichen uns sehr positive Neuigkeiten unseres Top-Pick M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1]. Das Unternehmen gab bekannt, dass es mit seinem Explorationsprogramm begonnen und die Explorationsteams auf seine Liegenschaften Bujagali und Kilembe gebracht hat. In den kommenden Wochen ist daher jede Menge an Newsflow zu erwarten. Wir sind der Ansicht, dass M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] eine noch größere Erfolgsstory als Millennial Lithium (WKN A2AMUE) [2] werden könnte, da Kobalt äußerst selten vorzufinden ist und die Projektflächen mit fast 1.600 km² (160.000 Hektar) geradezu gigantisch sind. *Die heutigen News im Detail* Mit dem Beginn des umfangreichen Explorationsprogramms, das auf die Entdeckung von Kobaltlagerstätten zielt, wurden die Teams jetzt zu beiden Liegenschaften in Bewegung gesetzt. Das Explorationsprogramm schließt Folgendes ein. Luftgestützte Erkundung durch Drohnen der gesamten Liegenschaften, um den Zugang, die Kultur, Aufschlüsse, alte Abbaustätten und andere geologische Merkmale durch Anfertigung von hochauflösenden Fotomosaiken zu ermitteln. Ein umfassendes mobiles Probenentnahmeprogramm einschließlich des Sammelns von Schwermineralkonzentraten, Flusssedimenten, Boden- und Gesteinsstichproben. Das Ausheben von Schürfgräben und Niederbringen von Bohrungen, wenn angemessen, als Teil der Grundgebirgskartierung und Probennahme zum besseren Verständnis der Art der Vererzung und der Geologie. Eine luftgestützte hochauflösende magnetische und elektromagnetische Erkundung der Liegenschaft Kilembe. Das Unternehmen hat Geotech Ltd für eine helikoptergestützte VTEM-Erkundung (Versatile Time Domain Electromagnetic, elektromagnetisches Zeitbereichsverfahren und magnetisches Horizontal-Gradiometer) beauftragt. Die Erkundung wird in Linienabständen von 100m geflogen. Erste Ergebnisse der Explorationsarbeiten werden in Kürze erwartet. Des Weiteren werden nachdem die ersten Anomalien bestätigt sind, detaillierte Probenentnahmen in geringen Abständen von Teams vor Ort durchgeführt. Große Unterstützung erhält M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] auch von der Regierung Ugandas sowie von den lokalen Gemeindemitgliedern. So wurden die Explorationsarbeiten erst kürzlich auf einer Veranstaltung sämtlichen wichtigen Funktionären, Ministern und Gemeindemitgliedern vorgestellt. Alle erforderlichen Genehmigungen und Ermächtigungen wurden bereits an M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] ausgestellt. *Dr. Jennifer Hinton, die Leiterin der Unternehmungen des Unternehmens in Ostafrika, sagte zum Fortschritt der Explorationsarbeiten:* Der Beginn der helikoptergestützten Erkundung auf unseren Lizenzen im Gebiet der Minen Kilembe ist ein sehr wichtiger Schritt für uns. Die Produktion signifikanter Mengen an Kupfer und Kobalt in Kilembe zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren hatte eine signifikante Auswirkung auf die Volkswirtschaft und gegeben, dass das Gebiet im Umkreis von Kilembe als das aussichtsreichste im Land eingestuft wurde, sind wir schon ungeduldig, diesen wichtigen Schritt nach vorn zu machen. Wir haben eine gewaltige positive Antwort auf unsere Bemühungen von der Regierung und den lokalen Gemeinden erhalten und sind erfreut, dass eine Anzahl von Regierungsbeamten und anderer wichtiger Stakeholder am Start dieses Programms teilnahm. *Dean Besserer, P.Geol., der technische Berater des Unternehmens und Leiter des Explorationsprogramms, sagte: * _"Wir sind sehr zufrieden damit, wie sich das Programm entwickelt und bis dato wurden ausgezeichnete Fortschritte erzielt. Unsere bodengestützte Geophysik hat eine beachtliche Menge an von GTK und Fugro auf Bujagali durchgeführten Arbeiten bestätigt und wir freuen uns sehr darauf, die Probenergebnisse zu erhalten und auf den bereits durchgeführten Arbeiten weiter aufzubauen"_ *Mega Investmenttrend Kobalt* Der Kobaltpreis ist in den letzten 12 Monaten um rund 150 %, auf über USD 74.000 pro Tonne geschossen und hat ein neues 9-Jahres-Hoch erreicht. Dennoch besteht noch Luft zum Allzeithoch von 110.000 USD pro Tonne aus dem Jahr 2008. Institutionelle Investoren setzen verstärkt auf den Megainvestmenttrend Kobalt. Profitieren auch Sie mit einer Investition in M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1], bevor die breite Masse auf dieses unbekannte, noch attraktiv bewertete Unternehmen aufmerksam wird. Die Kobalt-Aktie von Katanga Mining (WKN A1JLBK) [3], welche über 170.000 Hektar Projektfläche verfügt, explodierte seit Ende 2016 um über 1.400 % von 0,13 CAD auf 2,00 CAD in die Höhe (siehe Chart). Aus einer Investition von 10.000 EUR wurde innerhalb von nur zwölf Monaten ein beachtlicher Betrag von 140.000 EUR. Aktuell wird das Kobaltunternehmen Katanga Mining mit 2 Mrd. EUR an der Börse bewertet - das ist mehr als 79-mal so viel wie der aktuelle Börsenwert (26 Mio. EUR) von unserem Top-Pick M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1], welcher sich auf demselben Mineralisierungstrend befindet und mit 160.000 Hektar ein vergleichbares Landpaket besitzt! *Kobalt vor weiterer Preisverdopplung* Nach Schätzungen von Darton Commodities enthielten ca. 73 % der im Jahr 2016 verkauften Elektrofahrzeuge kobalthaltige Batterien, Tendenz steigend. Der Kobaltboom ist weiterhin ungebrochen, zuletzt konnte die Marke von 74.000 USD je Tonne überwunden werden. Ein weiterer Anstieg erscheint sehr wahrscheinlich, denn vom Allzeithoch 2008, mit mehr als 110.000 USD je Tonne sind wir noch weit entfernt. Bereits im Jahr 2020 sollen 75 % aller Lithium-Ionen-Batterien Kobalt enthalten. So die Experteneinschätzungen der CRU Group. Der gewaltige Anstieg seit Jahresbeginn könnte daher erst der Anfang einer langen Aufwärtsbewegung sein. Gigafactory's wie diese von Tesla werden weiter ihre Nachfrage stillen müssen. Die zukünftige Beschaffung von Kobalt aus dem Krisengebiet des Kongo wird immer schwieriger werden. Die widrigen Arbeitsbedingungen, mit welchen der wichtige Rohstoff abgebaut wird, ist den westlichen Regierungen bereits seit Längerem ein Dorn im Auge. Großkonzerne wie Tesla und VW legen zudem immer mehr Wert auf Rohstoffbeschaffung aus "krisenfreien" Ländern. Dies kommt unserem Top-Pick M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1], mit seinem Projekt in politisch stabiler Lage, mehr als zugute. Der geringe Anteil primärer Kobaltproduktion bedeutet, dass das Angebot äußerst unelastisch ist. Wenn die Nachfrage in den kommenden Jahren weiter steigt (wovon wir ausgehen), kann die Produktion nicht wesentlich erhöht werden, ohne gleichzeitig mehr Kupfer und Zink abzubauen. Eine steigende Nachfrage kann sich somit direkt auf den Preis auswirken und diesen weiter in die Höhe treiben. *M2 Cobalt *(WKN A2H8WQ) [1] *arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung der 2 außergewöhnlichen Kobalt Projekte Bujagali und Kilembe. Sollten sich die erwarteten Ergebnisse bestätigen, wird M2 Cobalt *(WKN A2H8WQ) [1] *den Erfolg von Millennial Lithium sogar in den Schatten stellen können.* *Wir sind der Ansicht, dass konservativ betrachtet, eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. EUR für M2 Cobalt *(WKN A2H8WQ) [1] *mehr als nur gerechtfertigt wäre - dies würde beinahe eine Vervierfachung des aktuellen Kursniveaus bedeuten. Daher erwarten wir in den kommenden Wochen einen steilen Kursanstieg!* LINK - zu unserer Erstvorstellung mit allen Grafiken und Hintergrundinfos [4] True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de [5] *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Die Domain "True-Research.de" ist eine Marke der BlackX GmbH, Schwetzinger Str. 3, 69190 Walldorf. Die BlackX GmbH kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. BlackX GmbH hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der BlackX GmbH regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die BlackX GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die BlackX GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt BlackX GmbH. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die BlackX GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 03, 2018 03:10 ET (07:10 GMT)