Hannover - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist unter die Marke von 2,5 Mio. (2,458 Mio.) gefallen und damit auf den niedrigsten Stand in einem März seit der Wiedervereinigung, so die Analysten der Nord LB.Das seien 88.000 weniger als im Februar und 204.000 weniger als vor einem Jahr. Der Rückgang sei etwas stärker ausgefallen als für die regelmäßig im März einsetzende Frühjahrsbelebung üblich. Die Inflation in Deutschland habe im März etwas angezogen. Die Verbraucherpreise hätten im Schnitt, wie von den Analysten erwartet, 1,6% über dem Niveau vor einem Jahr gelegen.

