Frankfurt - Zum Wochenschluss verzeichnete der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) Gewinne, so die Analysten der Helaba.Die Charttechnik sei konstruktiv. So steige der MACD sowie der ADX weiter an und das Kursmomentum liege bei +1,3. Die technische Voraussetzung für ein Überschreiten des ersten Widerstandes bei 159,69 sei somit vorhanden. Eine weitere Hürde würden die Analysten an der Widerstandslinie des Februar-Aufwärtstrends lokalisieren, die heute bei 159,86 verlaufe. Darüber endstünde Potenzial für weitere Kursgewinne bis 160,62. Erste Rücksetzer würden bei 158,59/73 auf Unterstützung treffen. Die Trading-Range liege zwischen 158,50 und 159,90.

