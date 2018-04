St. Gallen - Die kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) in der Schweiz bewerten ihre aktuelle Geschäftslage positiv. Als besonders erfreulich erachten sie ihre Auftragssituation, wie ein neues am Montag von Raiffeisen Schweiz lanciertes KMU-Konjunkturbarometer zeigt. Was Neueinstellungen betrifft, sind die befragten KMU allerdings noch zurückhaltend.

Nach der ersten Umfrage im März 2018 notiert der Raiffeisen KMU PMI bei 60,1 Zählern und damit deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte von über 50 Punkten zeigen eine Expansion gegenüber dem Vormonat an, während Werte von unter 50 auf eine rückläufige Geschäftslage schliessen lassen. ...

