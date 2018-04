Hamburg - Am 8. Februar markierte der MSCI Welt seinen bisherigen Tiefststand in diesem Jahr - in der Spitze ist das globale Aktienbarometer um mehr als 10% gefallen, so Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg. Anschließend hätten sich vor allem US-Aktien wieder erholen können, während ihre europäischen Pendants nicht hätten mithalten können - auch aufgrund der US-Steuerreform.

Den vollständigen Artikel lesen ...