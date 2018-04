Wiesbaden (ots) - Einzelhandelsumsatz, Februar 2018 * 0,7 % zum Vormonat (real, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig) * 0,7 % zum Vormonat (nominal, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig) * + 1,3 % zum Vorjahresmonat (real, vorläufig) * + 2,5 % zum Vorjahresmonat (nominal, vorläufig)



Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Februar 2018 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 1,3 % und nominal (also nicht preisbereinigt) 2,5 % mehr um als im Februar 2017. Beide Monate hatten jeweils 24 Verkaufstage.



Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im Februar 2018 real 1,2 % und nominal 2,9 % mehr um als im Februar 2017. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten real um 1,2 % und nominal um 3,0 % höher als im Vorjahresmonat. Im Facheinzelhandel mit Lebensmitteln wurde real 0,8 % und nominal 2,3 % mehr umgesetzt als im Februar 2017.



Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln lagen die Umsätze im Februar 2018 real (+ 1,2 %) und nominal (+ 2,1 %) ebenfalls höher als im Februar 2017. Darunter erzielten Apotheken, kosmetische, pharmazeutische und medizinische Produkte mit + 3,3 % real und + 4,6 % nominal den höchsten Umsatzzuwachs.



Kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) lag der Umsatz im Februar 2018 im Vergleich zum Januar 2018 real und nominal um 0,7 % niedriger.



Methodische Hinweise:



Die Einzelhandelsmesszahlen werden in fünfjährigem Abstand auf ein neues Basisjahr umgestellt. Ab der Veröffentlichung der Ergebnisse für den Berichtsmonat Januar 2018 beziehen sich alle Daten der Einzelhandelsstatistik nun auf das neue Basisjahr 2015 (zuvor 2010). Zur Berechnung der preisbereinigten (realen) Messzahlen musste auf Einzelhandelspreisindizes in der Gewichtung des Jahres 2010 zurückgegriffen werden, da die Umstellung des Einzelhandelspreisindexes auf das Basisjahr 2015 erst zum Jahreswechsel 2018/2019 erfolgen kann. Voraussichtlich im Frühjahr 2019 werden daher Revisionen bei den realen Messzahlen der Einzelhandelsstatistik notwendig werden.



Mit der Umstellung auf das Basisjahr 2015 sind die Ergebnisse der Einzelhandelsstatistik auch um nachträglich erkannte Doppelmeldungen bereinigt worden. Die Bereinigung ist ein Grund für die Revisionen der Veränderungsraten zum Vorjahresmonat für den Einzelhandel. Nähere Informationen zu den Korrekturen gibt es beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg.



