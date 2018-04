Der BCV Swiss Small & Mid Caps Equity wurde im Juni 2017 lanciert und verfügt aktuell über ein Fondsvermögen von rund CHF 130 Millionen. Welche Entwicklung kann man vom Fonds und im Allgemeinen von den Schweizer Aktien im derzeit volatileren Marktumfeld erwarten? Nachstehend finden Sie eine Einschätzung der Portfoliomanager Eric Chassot und Sylvain Bornand.

Warum hinken die Schweizer Indizes auch jetzt wieder ihren US- und europäischen Pendants hinterher?

Die Schweizer Aktien weisen im Vergleich zu den zyklischeren, sprich konjunktursensibleren europäischen Indizes insgesamt eher defensive Eigenschaften auf. Die Konjunktur befindet sich in einem soliden Aufschwung, der in Europa besonders dynamisch ist: 2017 legte das BIP fast 2,5% zu, die Arbeitsmarktlage hellt sich weiter auf und die EZB führt ihre lockere Geldpolitik fort. Auch die US-Wirtschaft wächst pro Jahr mehr als 2%, sie durchläuft allerdings bereits eine spätere Phase des Konjunkturzyklus. Vor diesem Hintergrund setzen die Anleger weiter auf zyklische Titel. In der Schweiz kam - und kommt immer noch - das Wechselkursproblem hinzu. Wir stellen jedoch fest, dass dennoch ein Interesse für Schweizer Aktien, vor allem für die Small und Mid Caps, besteht.

Besitzen die Small und Mid Caps immer noch ein grösseres Potenzial als die Blue Chips?

Viele der kotierten kleinen und mittelgrossen Schweizer Unternehmen sind in zyklischeren Sektoren beheimatet und auf den Export, vor allem in die EU, ausgerichtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...