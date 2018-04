Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag zum US-Dollar seine anfänglichen Gewinne ausgeweitet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag 1,2330 USD. In der Nacht hatte sie noch unter der Marke von 1,23 USD notiert. Zum Franken zeigte sich der Euro derweil recht stabil mit 1,1760 nach 1,1758 CHF im frühen Handel. Der Dollar gab indes leicht auf 0,9539 nach zuvor 0,9554 CHF nach.

