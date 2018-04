Wien - Die Bandbreite der Spreadbewegungen an den EUR Credit-Märkten war im ersten Quartal 2018 durchaus beachtlich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach einer Rally bis Anfang Februar von 14 Basispunkte (BP) bei Investment Grade (IG) bzw. 26 BP bei High-Yield (HY), sei es mit der darauffolgenden Aktienmarktkorrektur wieder zu deutlichen Spreadausweitungen in Höhe von 21 BP bzw. 55 BP gekommen. Vor allem aufgrund der Renditebewegung bei risikoarmen Staatsanleihen bedeute dies eine negative Performance für das IG (-0,3%) aber auch für das HY (-0,6%) Credit-Segment seit Jahresanfang. Dass die Performance nicht noch eindeutiger negativer ausgefallen sei, sei wohl auch auf die EZB und das Kaufprogramm für Unternehmensanleihen (CSPP) zurückzuführen. So habe diese zwar die Vorgabe für das (gesamte) erweiterte Kaufprogramm (APP) per Jahresende auf monatlich EUR 30 Mrd. halbiert, jedoch habe die EZB jenes beim CSPP, zumindest für die ersten zwei Monate 2018, "nur" um durchschnittlich 30% reduziert.

Den vollständigen Artikel lesen ...