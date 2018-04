Die Quartalsbilanz des DAX fällt sehr negativ aus. In den ersten drei Monaten dieses Jahres verlor der deutsche Leitindex über sechs Prozent. Zumindest konnte der DAX in der vergangenen Woche fast zwei Prozent ansteigen, sonst wäre die Bilanz noch schlechter ausgefallen. Wie er nun in den April startet, erfahren Sie hier von Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.