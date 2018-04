Der Ökostromanbieter Lichtblick will seinen Kundenstamm deutlich ausbauen. "Wir wollen die Marke von einer Million Kunden knacken", sagte Vorstandschef Wilfried Gillrath dem "Handelsblatt".

Das Unternehmen will dafür den Vertrieb ausbauen, hat nach Gillraths Worten aber auch Übernahmepläne: "Wir werden uns auch nach Zukäufen umschauen. Wir wollen Kundenstämme übernehmen." Aktuell hat der Pionier, der schon 1998 angetreten ist, 620.000 Kunden, davon beliefert er 540.000 mit Ökostrom. Nach einem rasanten Wachstum hat die Entwicklung in den vergangenen Jahren stagniert, weil inzwischen auch klassische Versorger und Discountanbieter Ökostrom anbieten.

"Der Wettbewerb ist härter geworden", sagte Lichtblick-Chef Gillrath: "Es gibt viele Unternehmen, die sich als Ökostromanbieter ausgeben, aber gar keine richtigen Ökostromanbieter sind." Lichtblick will den neuen Wettbewerbern das Feld aber nicht kampflos überlassen. "Wir wollen jetzt wieder verstärkt angreifen - und wachsen", sagte Gillrath. "Wir wollen Kunden, die bei vermeintlichen Ökostromanbietern gelandet sind, überzeugen, dass sie bei uns wirklich etwas für die Energiewende tun."

Das Unternehmen will dafür seinen Vertrieb ausbauen - vor allem den Außendienst. Dafür will Lichtblick in den kommenden Jahren die Zahl der Berater von 100 auf 350 aufstocken.