Lieber Investor,

Regierungen, die mit dem Rücken zur Wand stehen, sind bei der Auswahl ihrer Methoden nicht zimperlich, wenn es darum geht, den letzten Rest Macht, den sie noch in ihren Händen halten, unter allen Umständen zu verteidigen. Das ist in Syrien in diesen Tagen ebenso gut zu beobachten wie in Nordkorea oder Venezuela.

Natürlich gibt es Unterschiede, denn die Ausgangslage ist von Land zu Land und von Regierungschef zu Regierungschef unterschiedlich, doch in einem Punkt ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...