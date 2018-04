Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist nach Ostern schwach in die verkürzte Börsenwoche gestartet. Die Aussicht auf eine Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China belastet das Sentiment an der Börse beträchtlich. Vor diesem Hintergrund werden in erster Linie Zykliker und Finanztitel in ihrer Bewertung zurückgenommen. Aber auch die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche können sich dem Abwärtssog nicht entziehen. US-Präsident Donald Trump bleibe ein Risiko für die Finanzmärkte, so ein Händler.

Bereits die Vorgaben für den heutigen Handel deuteten auf einen deutlichen Rücksetzer hin: Am Ostermontag setzten die wachsenden Sorgen zu dem von Donald Trump lancierten Handelsstreit mit China die Wall Street unter Druck. Nur eineinhalb Wochen nach Inkrafttreten der umstrittenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium belegt nämlich nun China 128 US-Produkte mit Zöllen zwischen 15 und 25%. Zudem ging an der US-Börse auch der Rutsch der Technologiewerte in eine nächste Runde. Im weiteren Handelsverlauf stehen derweil aus den USA keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis 09.30 Uhr 0,89% auf 8'663,59 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,91% auf 1'421,58 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,87% auf 10'101,54 Punkte. Die 30 wichtigsten Titel verlieren am Dienstag allesamt an Wert. Die Unsicherheit ...

