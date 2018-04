... Preise für Tech-Aktien war gestern die Überraschung zum Eintritt in den problematischen April. Bis zu 7 % Tagesverlust und am Ende um rd. - 5 %. Damit lösten sich gestern in New York weitere 100 Mrd. $ Marktwert in Luft auf. 5,5 % Verlust für AMAZON sind allein schon rd. 35 Mrd. $.



Die Preisnormalisierung ist deshalb die größte Herausforderung für den größten Markt der Welt. Wir addieren weiter: Bis gestern müssen eine runde dreiviertel Billion $ aufgelöst sein. Ende offen.



Solchen Einbrüchen bis 20 % (FACEBOOK / AMAZON) folgen demnächst satte technische Reaktionen. Das lässt sich mit kurzen Trades sicher wunderbar nutzen. Dafür empfehlen wir Ihnen die Termin-Börse und TB-Daily, die darauf spezialisiert sind. Zum Dominoeffekt gehört auch: Die großen Techs sind größter Bestandteil in der Mehrzahl aller ETF-Konstrukte. Zwischen 30 und 35 % dieser Techaktien liegen in diesen ETFs und sind damit eine Art Klumpenrisiko. Wie die Manager damit umgehen, wird ein durchaus spannendes Spiel.Dazu gehört: Wer die weiteren Anstöße liefert, ist uns egal, aber es ist von größter Bedeutung. Donald Trump legt sich mit AMAZON an. Der französische Präsident Macron legt sich mit GOOGLE und FACEBOOK an. Über Absichten und Ziele kann man streiten, auf die Wirkung kommt es an. Das allein interessiert uns als Investor.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB Daily. Falls Sie diese nicht abonniert haben, lesen Sie sie bitte im Einzelabruf bei unserem Partner www.BoersenKiosk.de. Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info