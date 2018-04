Nachhaltigkeits-Rating für Nussproduktion in Bolivien - die Hylea Group S.A., Emittentin einer 7,25%-Anleihe, wird für ihre Beiträge zu den weltweiten UN-Nachhaltigkeitszielen durch die führende Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug ausgezeichnet. In dem unabhängigen Nachhaltigkeitsgutachten bewertet das imug Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft e.V. die Anleihe mit dem Prädikat "Very Good". Das berichtet Hylea in einer Pressemitteilung auf ihrer Homepage.

7,25%-Anleihe der Hylea Group

ANLEIHE CHECK: Die im Dezember 2017 emittierte Unternehmensanleihe der Hylea Group S.A. (WKN A19S80) ist mit einem Zinskupon von 7,25% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 01. Juni und 01. Dezember) ausgestattet und hat eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...