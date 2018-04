Der amerikanische Industriekonzern Watsco Inc. (ISIN: US9426222009, NYSE: WSO) wird am 30. April 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,45 US-Dollar je Aktie ausschütten (Record day: 16. April 2018). Dies ist eine Anhebung um 16 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 5,80 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 178,8 US-Dollar (Stand: 2. April 2018) beträgt die aktuelle Dividendenrendite damit ...

