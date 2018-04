Weltweit schütten Konzerne so viel Geld an Aktionäre aus wie noch nie. Doch steigende Zinsen, veraltete Geschäftsmodelle und Steuern machen der Dividendenstrategie jetzt zu schaffen.

Hauptversammlungen interessieren Alexander Glaser nicht. "Für ein paar Wiener Würstchen fahre ich nicht quer durch Deutschland", sagt der Privatanleger. Interessant ist für Glaser erst die Zeit nach dem Aktionärstreffen. Dann, wenn die Konzerne ihre Dividende überweisen. Denn Glaser hat sein gesamtes Depot auf hohe Ausschüttungen hin ausgerichtet. Noch arbeitet der Franke aus der Nähe von Bayreuth als Gutachter für Immobilien. In ein paar Jahren aber, wenn er 63 ist, will er in Rente gehen, und dann soll ihm sein gut gefülltes Dividendendepot das ein oder andere Extra im Alltag ermöglichen. Ursprünglich waren es rund 1000 Euro, die er pro Monat nur mit Dividenden verdienen wollte. Jetzt peilt er sogar das Doppelte an.

Der Wert seines Depots ist ihm dabei gleich. "Das ist mir wurscht, solange regelmäßig Dividenden gezahlt werden", sagt Glaser. Er vergleicht das mit einer Eigentumswohnung. Da käme es ja auch mehr darauf an, wie viel Miete monatlich aufs Konto fließt, als auf den Wert der Immobilie. Dass Dividenden zuletzt in der Niedrigzinsphase als der neue Zins galten, kann Glaser nicht nachvollziehen. "Als Aktionär ist man Miteigentümer des Unternehmens und wird über die Dividende am Gewinn beteiligt", sagt er. Das habe mit dem Zins gar nichts zu tun.

Nicht jeder denkt so langfristig und rational wie Glaser. In der Niedrigzinsphase gelten Dividenden als Allheilmittel für Anleger. Statt Zins sollen wenigstens regelmäßige Ausschüttungen den Wunsch nach Sicherheit der deutschen Sparer erfüllen. Welche Tücken dieses Modell birgt, worauf Anleger auch künftig setzen können - und was sie beachten müssen.

Die Dividende ist der neue Zins - mit dem Credo lockt die Finanzbranche seit Jahren immer mehr Anleger in Wertpapiere. Mit Erfolg: Allein die Sparkassen haben ihren Umsatz mit Aktien und Optionsscheinen 2017 um über 17 Prozent gesteigert, auch weil mehr Kunden ihr Erspartes in Aktienfonds investieren. Aus den ängstlichen Deutschen könnte irgendwann doch noch ein Aktionärsvolk werden. Je niedriger EZB-Chef Mario Draghi den Leitzins senkte, desto mehr wussten mit dem Begriff Dividendenstrategie plötzlich etwas anzufangen.

So weit, so problematisch. Zuletzt liefen gerade Dividendenfonds schlecht, Anlegern könnte ihre Ausschüttungshörigkeit bald zum Verhängnis werden. Denn steigende Zinsen lassen die Kurse der Dividendenstars sinken. Sich nur auf den Aktionärsbonus zu verlassen kann schief gehen.

Dabei sind die Ausschüttungen dank der weltweit anziehenden Konjunktur hoch wie nie. Insgesamt 36,7 Milliarden Euro fließen nach den Hauptversammlungen allein an die Anleger im Dax. Das sind 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Ende der Party ist bisher nicht in Sicht: "Wir rechnen damit, dass es 2019 noch mal sechs Prozent mehr sind", sagt Andreas Hürkamp, Dividendenstratege bei der Commerzbank (siehe Tabelle). Dabei werden im Rausch der Euphorie die Nachteile oft ignoriert. "Gerade Dividendenaktien werden stark vom Zinsniveau beeinflusst", sagt Michael Bissinger, Dividendenstratege der DZ Bank. Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. "Dividendenstrategien müssen deshalb an das neue ökonomische Umfeld angepasst werden."

Wie funktioniert die Strategie? Austausch nach einem Jahr

Was Privatanleger Glaser macht, hat Investorenlegende Warren Buffett perfektioniert: die gezielte Auswahl von dividendenstarken Aktien. Zwar sind Ausschüttungen für ihn nur eins von vielen Kriterien, eine überdurchschnittliche Dividendenrendite muss aber bieten, wer bei Buffett ins Portfolio will. Erfunden hat die Strategie in den Dreißigerjahren aber nicht das Orakel von Omaha, sondern sein Lehrmeister an der Uni, Benjamin Graham. Seine Empfehlung: Die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen kaufen, das Portfolio ruhen lassen und nach einem Jahr aktualisieren. Als Dividendenaristokraten bezeichnen Graham und seine Jünger Aktien von Unternehmen, die über viele Jahre hinweg eine Dividende ausgeschüttet und diese sogar gesteigert haben. Beliebt ist die Strategie vor allem, weil sie so einfach scheint.

