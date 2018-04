Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im März etwas niedriger als bisher angenommen gewesen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex lag in zweiter Veröffentlichung bei 58,2 Punkten. In der ersten Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten, war ein Wert von 58,4 Punkten gemeldet worden. Im Februar hatte der Index noch bei 60,6 Punkten gelegen.

Laut IHS Markit verzeichnete die Industrie die schwächsten Produktions- und Auftragszuwächse seit Ende 2016. Zurückzuführen war dies auch auf den außergewöhnlich hohen Krankenstand. Eine wichtigere Rolle spielte jedoch der verringerte Auftragszuwachs aufgrund von Kapazitätsengpässen und des starken Wettbewerbsdrucks. "Insgesamt verbuchten die Unternehmen das niedrigste Auftragsplus seit 16 Monaten, und der Zuwachs an Exportbestellungen fiel so niedrig aus wie zuletzt im Januar 2017.

Zugleich verlängerten sich die Lieferzeiten zum dritten Mal innerhalb der vergangenen vier Monate mit neuer Rekordrate. Sowohl Einkaufs- als auch Verkaufspreise legten weiter zu, letztere mit der höchsten Rate seit 22 Jahren.

"Obwohl der Industrie-PMI weiter auf überdurchschnittlich hohem Niveau liegt, zeigt der dritte Rückgang in Folge, dass der deutsche Industriesektor an Dynamik verloren hat", kommentierte Volkswirt Phil Smith die Daten. Laut Smith sorgt der anhaltend hohe Kostendruck dafür, dass die Unternehmen ihre Verkaufspreise immer weiter anheben müssen, und der stärkere Außenwert des Euro erschwert die Lage der Firmen mit Ausfuhren in Nicht-Euroländer zusätzlich. "Dabei treibt momentan vor allem die Rekordverlängerung der Lieferzeiten die Einkaufspreise immer weiter in die Höhe", konstatierte Smith.

Seiner Einschätzung nach sind die aktuellen Probleme der Unternehmen in mehrfacher Hinsicht das Resultat des eigenen Erfolgs. "Seit knapp dreieinhalb Jahren geht es mit der deutschen Industrie nun bereits ununterbrochen aufwärts, und die Wachstumsbeschleunigung seit Ende 2016 hat - zusammen mit dem weltweiten Aufschwung - die Lieferanten massiv unter Druck gesetzt", analysierte Smith.

