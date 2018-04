Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums ist im März wie erwartet langsamer gewachsen, woran Kapazitätsengpässe in einigen Ländern Anteil hatten. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 56,6 (Februar: 58,6) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit acht Monaten und entsprach dem in erster Veröffentlichung genannten Wert. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten das so auch prognostiziert. Laut IHS Markit kam es im März in allen Ländern und sämtlichen Industriebereichen zu einer Abkühlung. Deutschlands Industrie-PMI sank auf 58,2 (60,6) Punkte, Frankreichs auf 53,7 (55,9) Punkte und Italiens auf 55,1 (56,8).

Ausschlaggebend für die verbreitete Abkühlung waren laut IHS Markit die verringerten Zuwächse bei Produktion und Auftragseingang. Beide Indizes sanken auf den niedrigsten Wert seit November 2016. Bei den Exportneuaufträgen (die nicht in die Berechnung des PMI einfließen) verbuchten die Unternehmen das schwächste Plus seit 15 Monaten. Alle von der Umfrage erfassten Länder meldeten im März geringere Steigerungsraten bei Produktion, Auftragseingang und Exportneuaufträgen. In einigen nördlichen Ländern war dafür auch die schlechte Witterung verantwortlich.

Überdies scheinen die Kapazitätsengpässe infolge des jüngsten Wachstumsbooms die Produktionssteigerungen im März gedämpft zu haben. "Die Lieferzeiten verlängerten sich in so drastischem Ausmaß wie selten zuvor seit Umfragebeginn, was verbreitete Engpässe und Lieferverzögerungen bei Rohstoffen nach sich zog", teilte IHS Markit mit. Dies habe vor allem für die Niederlande und Deutschland gegolten, wo sich die Lieferzeiten jeweils mit neuer Rekordrate verlängerten.

Die Auftragsbestände legten weiter zu - wie seit genau drei Jahren. Auf die daraus resultierenden Kapazitätsengpässe reagierten die Unternehmen mit weiteren Neueinstellungen. Allerdings fiel der 43. Jobaufbau in Folge schwächer aus als in den zurückliegenden sechs Monaten. In sämtlichen von der Umfrage erfassten Ländern stieg die Beschäftigung im März, allen voran in den Niederlanden, Österreich und Deutschland.

