Digitalkamera oder Telefon - was darf es sein?

Selbstporträt mit Hasenohren - schnapp. Cocktailabend mit den Mädels - schnapp. Strandspaziergang - schnapp. Dank zahlreicher Apps fürs Handy sind die Spontanaufnahmen in Sekundenschnelle bearbeitet und über soziale Medien verbreitet, so dass nur noch die "Gefällt mir" fehlen. Nur noch rund ein Viertel aller Urlaubsfotos werden mit einer althergebrachten Kamera gemacht, der Rest per Handy oder Tablet.

Rund 51 Millionen Deutsche benutzen inzwischen laut einer Studie vom IT-Verband Bitkom ein Smarttelefon und die handlichen Teile werden immer ausgereifter.

Gerade für jüngere Nutzer ist die reine Telefonierfunktion dabei noch die am wenigsten interessante. Statt dessen wird gesimst, Fotos werden geteilt, Artikel gelesen und jede Menge Spiele gespielt. Es gibt verschiedenste Spiele Apps, von Sudoku über Minecraft bis hin zu Casino Spielen kann man sich alles herunterladen. Eine Statistik zeigt, dass 74% der Spiele auf einem Smartphone gespielt werden.

