Cartier Iron informiert über das Explorationsprogramm von Big Easy Property in Neufundland.

Toronto, Ontario, 27. März 2018 - Die Cartier Iron Corporation (CSE: CFE) ("Cartier Iron" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass der Schnittlinienverlauf (line cutting) definiert wurde und nun mit dem Induced Polarization/Resistivity Survey (IP/Res) auf der Big Easy Property ("Big Easy") in Neufundland über 56 km begonnen werden kann. Big Easy liegt etwa 20 Kilometer nordwestlich der Stadt Clarenville, etwa 200 km nordwestlich von St. Johns.

Der Auftragnehmer für die IP / Res-Untersuchung, die MES Geophysics of St. John's, hat die detaillierten Schnittlinien mit 25 m Dipolabstand (Elektromagnetische Messung; Bipol - Einheit von zwei gleich großen elektrischen oder magnetischen Ladungen, die einander entgegengesetzt sind) über dem ursprünglichen Big Easy Messbereich fertiggestellt und macht gute Fortschritte auf dem restlichen Raster, welcher durch ein 50 m Dipolabstand abgedeckt wird. Die IP/Res-Studie wurde entwickelt, um die volle Länge von 3,5 km zwischen den Big Easy- und ET-Vorkommen mit bis zu einer Tiefe von 200 m zu testen und um das gesamte Ausmaß des epithermalen Systems zu erforschen. Historische Diamantbohrungen in der Nähe des Big Easy sind in die Tiefe noch offen und bieten die Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt eine IP/Res-Bohrloch-Messung durchzuführen, um das Messvolumen noch in tieferen Tiefen zu erweitern.

Big Easy ist ein bemerkenswert konserviertes und ausgedehntes epithermales Gold-Silber-System mit geringer Sulfidierung in der Neoproterozoischen Avalon-Zone mit Mineralisierung, die Ähnlichkeiten mit der Haile-Mine in South Carolina aufweist. Die Haile-Mine produziert jährlich bis zu 150.000 Unzen Gold (siehe Oceana Gold, Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Januar 2018). Historische magnetische Daten zeigen, dass das Big Easy an einer bedeutende Grenze zwischen einer vulkanischen Sequenz im Osten und Sedimentgesteinen der Lower Musgravetown Gruppe mit mehreren magnetischen Anomalien als mögliche Intrusionen liegt. Diese könnten möglicherweise die Wärmequelle für hydrothermale Fluide, die die Mineralisierung gebildet haben, interpretiert werden. Cartier Irons Big Easy-Explorationslizenzen decken eine potentiellen Gesteinsverlauf von ca. 17 km ab.

Eine erneute Aufzeichnung aller 31 historischen Diamantbohrungen von insgesamt 6.497 Metern (siehe Pressemitteilung, 28. September 2017) wurde von Jeff Burke, P.Geo., Explorationsmanager für Cartier Iron, durchgeführt. Diese neuen Informationen werden derzeit zu einem geologischen Modell zusammengestellt, um die Struktur und den Verlauf der Mineralisierung zu bestimmen. Die IP/Res-Interpretationen werden in das geologische Modell integriert, um Bohrziele zu bestimmen.

Die Genehmigung für Folgebohrungen wurde erteilt. Ein Oberflächenkartierungsprogramm wird auch vor dem Start des Bohrprogramms in diesem Sommer auf den abgesteckten Gebieten im Süden von Big Easy und der neu erworbenen Lizenz im Westen (siehe Pressemitteilung, 22. Februar 2018) stattfinden. Das angestrebte Ziel von Cartier Iron besteht darin, die gezielte stufenweise Exploration und Definition des epithermalen Systems zu vervollständigen, um die strukturellen Proben der Mineralisierungsverteilung, insbesondere potenzieller Bonanza-Zonen, die bei einigen historischen Bohrungen durchschnitten wurden, besser zu verstehen; einschließlich 6,05 g Au / t und 174 g Ag / t über 1,5 m (Bohrung BE-11-13) und 7,65 g Au / t über 1,0 m (Bohrung BE-11-07) (Newfoundland and Labrador, Department of Natural Resources , Mines Branch Assessment File Reports on the Property).

Cartier Iron freut sich auch, bekannt geben zu können, dass es detaillierte Magnetfeld-, Gravitäts- und Bodenradardaten von Professor A. Leitch und ihren Studenten am Department of Earth Sciences der Memorial University of Newfoundland ("MUN") erhalten hat. Diese geophysikalische Information wurde als Teil eines M. Sc. These von Herrn Adam Wall, der in seinen geophysikalischen Daten die ausgedehnte Big-Easy-Alterationszone identifiziert hat. Dr. Chris Hale, P.Geo., Chief Geophysicist bei Cartier Iron, wird diese Daten in das neue IP/Res-Gutachten und andere historische geophysikalische Daten integrieren. Auch zukünftig im weiteren Verlauf des Projektes wird er mit der MUN-Fakultät und den Studenten zusammenarbeiten.

Ein unabhängiger geologischer Berater wurde beauftragt, einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101") über das Big Easy Gebiet anzufertigen.

Dr. Bill Pearson, P.Geo., qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101), hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über die Cartier Iron Corporation

Cartier Iron ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung bedeutender Eisenerzvorkommen in Quebec und eine potenziell bedeutende Goldliegenschaft in der Provinz Neufundland und Labrador konzentriert. Die Eisenerzprojekte des Unternehmens umfassen eine Beteiligung von 55% an der Gagnon Holdings in der südlichen Region Labrador Trough im Osten von Quebec. Das Goldprojekt Big Easy befindet sich im epithermalen Goldgürtel der Burin Peninsula in der Avalon Zone im Osten von Neufundland.

