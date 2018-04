Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Stuttgart (pts010/03.04.2018/10:30) - Die Managementberatung Horváth & Partners hat zum Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. April vier weitere Partner ernannt. Neu zum Führungskreis zählen Levente Havas, Leiter des Beratungsbereichs "Controlling & Finance" in Ungarn, Michael Kappes, Leiter des Business Segments "Planung" mit Sitz am Standort Stuttgart, Bálint Palotai, Leiter des Beratungsbereichs "Strategy, Innovation & Sales" in Ungarn, sowie Michael Reinisch aus dem Münchener Büro, der das Business Segment "Beschaffung" leitet. "Die Ernennung zum Partner bedeutet für die vier Kollegen die Anerkennung ihrer herausragenden unternehmerischen Leistungen der letzten Jahre und wird uns zusätzlichen Schwung für das gerade beginnende neue Geschäftsjahr geben", freut sich Dr. Michael Kieninger, Sprecher des Vorstands der Horváth & Partners Gruppe. Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 800 hochqualifizierte Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, Saudi-Arabien, der Schweiz, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz "Cordence Worldwide" unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen. Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung - für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Organisation, Vertrieb, Operations, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen. (Ende) Aussender: Horváth AG Ansprechpartner: Oliver Weber Tel.: +49 711 66919-3301 E-Mail: oweber@horvath-partners.com Website: www.horvath-partners.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180403010

