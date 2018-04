Aktionäre von Dialog Semiconductor benötigen derzeit starke Nerven: Ihr Investment fällt heute auf ein neues 3-Jahres-Tief - das Minus summiert sich in den vergangenen 6 Monaten auf ganze 51% (1-Wochen-Verlust: 14%). Nach dem neuerlichen Rutsch an der Nasdaq haben sich auch Europas Technologiewerte schwach aus dem verlängerten Osterwochenende zurückgemeldet. Bereits in...

Den vollständigen Artikel lesen ...