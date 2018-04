Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RIB Software von 22,00 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngste Telefonkonferenz habe weitere negative Nachrichten an den Tag gebracht, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Vorhersagbarkeit für das Gemeinschaftsunternehmen YTWO lasse nach. Der Experte reduzierte daher seine Schätzungen für den Bausoftware-Anbieter./ajx/bek

Datum der Analyse: 03.04.2018

ISIN DE000A0Z2XN6

