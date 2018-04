Am Unternehmensstammsitz in Allendorf (Eder) hat Viessmann nach knapp fünfmonatiger Bauphase einen neuen Solarpark in Betrieb genommen. Die Eigenstromproduktion wird so um 50 Prozent gesteigert. In Zukunft werden zusätzliche sieben Prozent des Strombedarfs am Standort durch Solarenergie gedeckt. Mit einer Leistung von 2 Megawatt ist der Viessmann Solarpark zudem einer der ersten dieser Größenordnung ...

