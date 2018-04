Wien - In den Tagen nach Ostern ist der Datenkalender in der Eurozone gut bestückt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Anhand der vorliegenden Schnellschätzung der Einkaufsmanagerindices für Deutschland, Frankreich und die Eurozone könne auf das Ergebnis dieser Erhebungen für Italien und Spanien geschlossen werden. Sowohl für das Verarbeitende Gewerbe als auch den Dienstleistungsbereich sei in beiden Ländern ein deutlicher Rückgang zu erwarten. Die Inflationsrate in der Eurozone habe im Februar mit 1,1% p.a. wohl das Tief in diesem Jahr verbucht. Die vorläufige Schätzung für März dürfte einen Anstieg von 0,3 Prozentpunkten ausweisen, die Kernrate (Teuerung ex Energie und Lebensmittel) sollte dabei in einem geringeren Ausmaß angezogen haben.

