Köln (awp/sda/afp) - Der US-Autokonzern Ford will in Europa deutlich Kosten einsparen, um die Gewinne zu steigern. "Wir müssen so schlank wie möglich werden", sagte Deutschland-Chef Gunnar Herrmann dem "Handelsblatt" vom Dienstag. "Unsere Profitabilität muss unbedingt wieder besser werden". In den vergangenen 16 Jahren ...

