Der größte unabhängige Windkraftbauer müsste heute entweder die sehr vorsichtige Prognose von NORDEX bestätigen oder aber eine eigene Sicht der Dinge vorstellen. SIEMENS GAMESA fällt als Vergleich aus, weil SIEMENS sich in diesem Fall selbst entmannt und trotz einer Mehrheit an dieser Tochter (67 %) mit einem anderen spanischen Aktionär um die weitere Strategie ringt. Wie so etwas passieren kann, bleibt ein Münchener Rätsel. Jedenfalls: Wir halten uns weiterhin aus allen Windkraftüberlegungen heraus.



